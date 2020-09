Mendy chega ao Chelsea pela mão de ‘quem mais sabe’: Petr Cech

Após falhas de Kepa, Edouard Mendy reforça o Chelsea com a indicação de Petr Cech, um dos maiores goleiros da história recente do futebol

O anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do goleiro Edouard Mendy, que se destacou jogando pelo Rennes, da França . É claro que, pelas recentes atuações de Kepa Arrizabalaga - principalmente contra o Liverpool -, a grande expectativa é que o novo reforço seja o titular da posição. Mas além disso, existe um outro fator de peso que dá sérias esperanças aos torcedores dos Blues: a indicação de Petr Cech.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cech foi um dos melhores goleiros do mundo em sua geração e um dos maiores ídolos da história recente do Chelsea, sendo peça fundamental na conquista inédita da Liga dos Campeões e em quatro dos seis títulos de Premier League do clube. Porém, desde que o tcheco deixou a equipe, já em fim de carreira, em 2015, os Blues vem lutando para encontrar um substituto à altura.

Mais times

Foto: Getty Images

Após algumas tentativas frustradas, o clube então decidiu investir pesado em Kepa Arrizabalaga , pagando 80 milhões de euros pelo goleiro, que se tornou o jogador mais caro da história na posição.

Mas as expectativas geradas pelo valor investido definitivamente não se concretizaram. Suas atuações irregulares e muitas falhas fizeram o Chelsea ir mais uma vez em busca de um novo arqueiro no mercado. E foi aí que Petr Cech apareceu.

Além de ter jogado ao lado de Frank Lampard durante muitos anos, o tcheco também ocupa a função de consultor técnico e de desempenho no clube, e foi dele a indicação de Mendy para a comissão técnica.

“Petr foi importante nisso [contratação de Mendy] porque a posição de goleiro é uma posição muito particular. Petr Cech foi o melhor do mundo nessa posição por muito tempo. Ele certamente tem uma grande palavra a dizer nesta situação”, explicou Lampard em coletiva de imprensa antes da vitória sobre Barnsley, nesta quarta-feira (23), com direito a hat-trick de Havertz .

“Do meu ponto de vista, confio muito nele quando se trata do planejamento diário e do futuro dos goleiros, tudo. Então, sim, ele foi muito influente”, completou.

Mais artigos abaixo

Outro fato curioso é que o goleiro senegalês fará o mesmo caminho de Petr Cech, uma vez que o ídolo dos Blues também atuava no antes de se mudar para Londres.

Agora, Mendy se torna o sexto reforço de peso do Chelsea para temporada . Além dele, o clube de Londres fechou com Thiago Silva, Kai Havertz, Ben Chilwell, Ziyech e Timo Werner.