Mendes: muitos previram o fracasso de Bernardo, e o Benfica contratou Félix por cortesia

Jorge Mendes, o famoso empresário de jogadores, revelou as dificuldades que enfrentou em sua carreira para convencer os clubes a contratar uma série de talentos que mais tarde se tornariam alguns dos maiores nomes do futebol mundial, com destaque para Bernardo Silva e João Félix, afirmando que muitos não acreditavam nas capacidades de alguns jogadores no início de suas trajetórias.

Mendes relembrou, durante sua participação no fórum "Liderança do Jogo", dentro do programa de MBA Executivo em Futebol, organizado pela Católica Porto Business School em parceria com a Liga Portuguesa, os bastidores de suas tentativas de impulsionar a carreira de vários jogadores, citando as experiências de Bernardo Silva e João Félix.

Mendes disse: "Há o exemplo de Bernardo Silva. Várias vezes me disseram: Jorge, esquece, você não tem nenhuma chance, Bernardo Silva nunca vai se tornar um jogador importante, e tudo o que ele pode alcançar é jogar na primeira ou segunda divisão, talvez em um time como o Paços de Ferreira".

E acrescentou: "Tudo é muito relativo, e a questão se torna ainda mais complicada quando se trata de jogadores que estão nas categorias de base, porque há clubes que dão prioridade aos jogadores mais fortes do ponto de vista físico. Todos rejeitavam a ideia e, quando ele foi para o Monaco, o clube não quis mantê-lo após seu primeiro ano, e eu tive que convencer o presidente".

E prosseguiu: "Ele era um jogador que dependia da posse de bola, e não do tipo que corre por todos os lados, e por isso também foi para o Manchester City, que era o time ideal para ele. E depois ficou claro que estávamos diante de um dos melhores jogadores da história do futebol português".

Mendes abordou outro exemplo relacionado a João Félix, atual jogador do Al-Nassr, que possuía um talento marcante, mas que foi para o Benfica em circunstâncias descritas pelo empresário como tendo ocorrido por cortesia.

Disse ele: "João Félix, por exemplo, quando estava no Porto, era um jogador... A maioria dos jogadores cujas transferências eu conduzi ao longo dos últimos anos, e quando digo a maioria é literalmente isso, talvez mais de 80% deles, não eram os jogadores de maior destaque em seus clubes. E João Félix é um exemplo disso".

E explicou: "Ele estava no Porto e, ao mesmo tempo, o Benfica demonstrou interesse por seu irmão e o contratou. E seu pai ficava preocupado, naturalmente, porque João estava no Porto enquanto seu irmão foi para o Benfica, e por isso o clube contratou João Félix quase por cortesia".

O empresário português elogiou a forma como o Barcelona administra o setor de base, dizendo: "Todos os anos o clube contrata um, dois ou três jogadores do time B. E quando falamos do Barcelona, falamos de um dos melhores clubes do mundo. E podemos ver os jogadores que atuam atualmente no time principal, e muitos deles saíram da academia do clube".

Mendes alertou que o futebol perde muitos talentos por não receberem a oportunidade adequada, acrescentando: "Há muitos talentos que se perdem, porque os talentos existem de fato, e podemos encontrar jogadores extremamente talentosos na terceira divisão, assim como podemos encontrar jogadores extremamente talentosos na segunda divisão. O problema é que, muitas vezes, eles não encontram quem lhes dê a oportunidade".