Mendel Bydlowski se manifesta após morte do filho e recebe solidariedade nas redes; veja as reações

Filho do jornalista morreu após cair do quinto andar de um prédio

Na sexta-feira (10), Arthur Loila Bydlowski, filho do repórter da ESPN, Mendel Bydlowski, morreu ao cair do 5º andar de um prédio no Guarujá, litoral de . O menino de cinco anos chegou a ser resgatado e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Na manhã deste sábado (11), Mendel se manifestou nas redes sociais, ele falou sobre o filho e agradeceu toda a solidariedade que vem recebendo.

Desde que a queda foi noticiada, o jornalista vem recebendo muitas mensagens de apoio e solidariedade. Emissoras como a própria ESPN - onde ele trabalhava - e a SporTV, times de futebol - dentre eles , , , São Paulo, , e -, além de companheiros de trabalho de Mendel e fãs mandaram mensagens ao jornalista e sua família.

A ESPN lamenta profundamente o acidente envolvendo o filho de seu repórter Mendel Bydlowski, em Guarujá (SP), nesta sexta-feira (10). A empresa está prestando todo o suporte para Mendel e seus familiares e solicita que a família seja respeitada e preservada neste momento. — Mundo ESPN (@ESPNagora) January 11, 2020

Lamentamos profundamente e nos solidarizamos com o repórter Mendel Bydlowski pela precoce partida de seu filho, Arthur.

O SporTV manifesta condolências à sua família e amigos neste momento tão difícil. — SporTV (@SporTV) January 11, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Artur Bydlowski, filho do repórter da ESPN, Mendel Bydlowski. Prestamos nossa solidariedade ao jornalista e a todos os familiares neste momento difícil. 🙏🏻 #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 11, 2020

Muita força ao jornalista Mendel Bydlowski e a toda a família neste trágico momento de perda do pequeno Artur. 😢 — Corinthians (@Corinthians) January 11, 2020



Querido amigo Mendel, um dos caras mais sensíveis que conheço. De enorme coração e lindo sorriso. Sempre animado e positivo. Que tristeza. Meu carinho, apoio, conforto e muita força a toda a família. Um grande beijo Mendel. — Paulo Soares (@pauloamigao) January 11, 2020

Em horas como essa faltam palavras. Que Deus conforte @mendelbyd e sua família da melhor maneira possível. Que tristeza... — Еveraldo Marques (@everaldomarques) January 11, 2020

É muita tristeza, de cortar o coração, que um dos caras mais legais, mais sensíveis do jornalismo esportivo, que muito já nos tocou com suas belas palavras em reportagens, passe por isso. Aliás, ng merece! Força e amor pra família💔 — Bibiana Bolson (@bibianabolson) January 10, 2020

também lamenta profundamente o acidente envolvendo Arthur, e se solidariza com o jornalista e sua família neste momento tão difícil.