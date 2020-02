Menção de Gabigol a 'sacrifício' pega mal. Mas não foi escrita pelo jogador

Atacante fez postagem em suas redes sociais para homenagear as vítimas, mas frase que já faz parte do vestiário do clube "não caiu bem"

No aniversário de um ano da tragédia no Ninho do Urubu, alguns jogadores do utilizaram suas redes sociais para homenagear as vítimas, mas uma delas, a de Gabigol, não teve a repercussão que o atacante esperava.

Em seu post, Gabriel colocou uma foto com a camisa Rubro-Negra com o nome de Athila e as seguintes frases: "Seu sacrifício será recompensado".

O momento não foi visto pela torcida flamenguista como o mais "propício" para mostrar a frase que faz parte do vestiário há anos, e logo as críticas ao camisa 9 começaram a bombar nas redes sociais.

Confira algumas das reações:

Meu Deus!



Além de escroto é maléfico .. — Jcleilton01 (@jcleilton01) February 8, 2020

???? gabriel, no contexto atual a frase ficou com um sentido tenebroso



apaga — cams | ♡ (@corneliastrwt) February 8, 2020

coe gabi, sei q essa frase vc posta todo jogo, mas hj n ficaria legal não irmão, se retrata aí! — Francys ❤️🖤 (@_Francysb) February 8, 2020

Nossa Senhora... que coisa mais medonha... — Paulo Cezar Filho (@pcfilho) February 8, 2020

A gente entende a intenção, mas a frase não caiu bem não, cara. — BOTINIGOL ᕦ(ツ)ᕤ 🔴⚫ (@tiagobotini) February 8, 2020

Significado da palavra "Sacrifício":

É só pesquisar @gabigol. Não fale mais uma besteira! pic.twitter.com/hZ9eyjfRlm — Sócio Gigante CRVG (@2020_vasco) February 8, 2020

Namoral, já tem um monte de retardado falando pra caraca sem ter conhecimento, povo ignorante e burro. Por isso o é está merda !



"Seu sacrifício será recompensado"

Frase pronta do vestiário do CRF onde fica o GABIGOL.



"Sempre será por vocês nossos 10"

Escrita do Gabi — R Silva (@Rodrigo62717629) February 8, 2020