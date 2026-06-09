Memphis Depay também não convence: os reservas da seleção holandesa passam vergonha

A seleção B da Holanda perdeu por 1 a 2 para os reservas do Uzbequistão em um amistoso. É o que revelam reportagens de vários meios de comunicação holandeses presentes nos Estados Unidos.

O segundo jogo-treino ocorreu logo após a difícil vitória por 2 a 1 da seleção principal, graças a dois pênaltis convertidos por Cody Gakpo.

No jogo a portas fechadas, que não foi transmitido ao vivo e durou dois tempos de trinta minutos, Mats Wieffer marcou o gol da Holanda.

Durante o segundo jogo contra o Uzbequistão, Memphis Depay começou como atacante. O craque do Corinthians jogou por meia hora e, segundo os presentes, não conseguiu convencer.