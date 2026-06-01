Memphis Depay esclarece sua situação física de cara para a Copa do Mundo com a seleção holandesa

Memphis Depay falou com a ESPN na segunda-feira sobre sua condição física. O atacante de 32 anos ficou afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão muscular, mas já voltou a jogar e faz parte da seleção holandesa para a Copa do Mundo.

Memphis sofreu a lesão no final de março. Por causa disso, ele perdeu os jogos da seleção holandesa contra a Noruega e o Equador, além de quinze partidas pelo seu clube, o Corinthians.

Há uma semana, ele voltou aos gramados e, alguns dias depois, foi anunciado que Memphis faz parte da seleção para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman. Na ESPN, o atacante foi questionado na segunda-feira se foi uma corrida contra o relógio.

“Vocês, claro, não sabem o que acontece nos bastidores”, responde ele, sem querer explicar exatamente o que ocorre. “Isso fica nos bastidores; caso contrário, vocês teriam acesso a isso, não é? Infelizmente, não têm.”

“Mas para o mundo exterior talvez continuem muitas dúvidas. O que está acontecendo? Quando ele estará em forma? Ele está mesmo em forma? O que ele está fazendo?”

“Treinei muito. Devo dizer que não sou muito de dados. Em termos de quilômetros e distâncias… As pessoas às vezes acham isso importante. Mas, se olharmos para os dados, tudo está bem alinhado. No fim das contas, você tem que ganhar jogos e jogar bem.”

Além disso, o próprio corpo dele também está bem, conta Memphis. “Meu instinto diz que está tudo certo. Na verdade, é o mesmo que acabei de dizer. Sinto-me bem e estou feliz por estar com o grupo. Em março, é claro que não pude estar presente, mas agora sim. Agora vou trabalhar com muita vontade rumo à Copa do Mundo.”