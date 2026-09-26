A seleção da Arábia Saudita se vingou de sua rival, Omã, na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", com lembranças de 17 anos atrás.

A seleção saudita enfrentou a seleção de Omã neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A seleção saudita apresentou um primeiro tempo histórico, ao conseguir marcar 3 gols e criar diversas oportunidades contra a meta da seleção de Omã.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah", esta é a primeira vez que a Arábia Saudita encerra o primeiro tempo marcando ao menos 3 gols na Copa do Golfo Árabe, desde a edição Golfo 19, em 2009.

Naquela edição, a seleção saudita encerrou o primeiro tempo de sua partida contra o Iêmen com uma goleada de 5 a 0, no dia 8 de janeiro de 2009, pela segunda rodada das disputas do Grupo 2, antes de a partida terminar com seis gols.

O curioso é que aquela edição testemunhou um confronto histórico entre Arábia Saudita e Omã, na partida final, que terminou empatada sem gols, antes de a Arábia Saudita perder o título nos pênaltis.

Vale lembrar que a última partida em geral em que a seleção saudita encerrou o primeiro tempo marcando 3 gols também foi contra o Iêmen, em junho de 2021, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar, e a partida terminou com o mesmo resultado.