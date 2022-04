Memes do sorteio da Copa do Mundo: Fantasma da Série B e Fuleco perdeu tudo

A Fifa realizou na tarde desta sexta-feira (1) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022. O mascote da competição, o La'eeb, também foi apresentado na cerimônia.

La'eeb é um lenço de cabeça utilizado normalmente em alguns locais da Ásia, inclusive no Qatar, e por isso foi escolhido para ser o mascote da Copa do Mundo.

Porém, nas redes sociais, os fãs do futebol não perdoaram, e muitos memes foram feitos em relação ao mascote. Alguns citaram a semelhança do La'eeb com o "fantasma da Série B", outros notaram a presença do Fuleco, mascote da Copa de 2014, na apresentação, dentre outros memes. Confira algumas postagens:

