Membro da Federação Marroquina: Lagaç mudou o rumo de Hakimi... e esse é o nosso objetivo na Copa do Mundo

Ismail Al-Zaitouni, membro da Federação Marroquina de Futebol (União Real), afirmou que o projeto liderado pela federação há anos é a razão por trás dos sucessos consecutivos alcançados pela seleção “Leões do Atlante”, destacando que o presidente da Federação, Fawzi Lakjaâ, desempenhou um papel fundamental ao convencer um grande número de jogadores com dupla nacionalidade a representar o Marrocos, com destaque para Ashraf Hakimi, que esteve prestes a vestir a camisa da seleção espanhola.

Al-Zaitouni afirmou, em declarações à rádio egípcia “Mega FM”, nesta quarta-feira, que a classificação do Marrocos para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Holanda, alegrou a torcida árabe, ressaltando que as conquistas da seleção não são fruto do acaso.

Ele acrescentou: “Alegramos o povo árabe após a vitória sobre a seleção da Holanda, e essa é uma conquista pela qual trabalhamos há anos; correspondemos às expectativas da torcida.”

Ele explicou que o projeto marroquino se baseia em um planejamento de longo prazo, ressaltando que a Federação vem se concentrando, há anos, em atrair jogadores profissionais da Europa.

Ele disse: “Desde que Fawzi Lakja assumiu a presidência da Federação Marroquina, seu objetivo foi convencer os jogadores profissionais na Europa e aqueles com dupla nacionalidade a representarem a seleção marroquina, e conseguimos isso com um grande número de jogadores, como Hakim Ziyech e Ibrahim Díaz, Além disso, Ashraf Hakimi esteve perto de defender a seleção da Espanha, mas conseguimos convencê-lo a jogar pelo Marrocos.”

Ele acrescentou que a seleção marroquina conta atualmente com jogadores que atuam nas ligas europeias mais fortes, mantendo a identidade marroquina.

Ele disse: “Temos jogadores que atuam nas maiores ligas europeias, em sintonia com a filosofia marroquina no futebol e preservando a identidade marroquina. Veja-se o caso de Ayoub Bouadi, que se juntou à seleção pela primeira vez e correspondeu às expectativas, além da presença de peças fundamentais como Yassine Bono; mas o mais importante é que todo o sistema está a serviço da seleção marroquina.”

Zaitouni também elogiou o trabalho do técnico Walid Regragui, afirmando, ao mesmo tempo, que a permanência de qualquer treinador no futebol continua ligada aos resultados.

Ele disse: “Respeitamos o grande trabalho que Walid Regragui realizou com a seleção marroquina, mas sua saída é algo possível no futebol, e a continuidade nos resultados é a verdadeira prova de sucesso.”

A ambição das semifinais

O membro da Federação Marroquina de Futebol falou sobre as ambições da seleção na atual edição da Copa do Mundo, afirmando que chegar às semifinais mais uma vez representa o objetivo principal.

Ele disse: “Nada aconteceu por acaso; tudo é feito com foco e planejamento. Hoje, nossas ambições são altas: chegar às semifinais da Copa do Mundo, assim como aconteceu na edição anterior.”

E acrescentou: “O caminho para a final da Copa do Mundo será repleto de dificuldades, mas temos o potencial e a capacidade de chegar às semifinais.”

Sobre o próximo confronto contra o Canadá, Al-Zaitouni enfatizou que não será fácil, elogiando, ao mesmo tempo, o desempenho de Yassine Bounou.

Ele disse: “O confronto contra o Canadá não será fácil, e Yassine Bounou sempre corresponde às expectativas da torcida marroquina; seu desempenho é simplesmente fantástico.”

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A comparação entre Bono e El Hadary

Ele também se recusou a fazer comparações diretas entre Bono e o ex-goleiro da seleção egípcia Essam El-Hadary, acrescentando: “É difícil comparar os dois, pois ambos são goleiros do mais alto nível.”

E completou: “Essam El-Hadary tem uma trajetória brilhante, é a ‘Barragem Alta’ e contribuiu para que a seleção egípcia conquistasse a Copa Africana das Nações três vezes.”

Em outro contexto, Al-Zaitouni falou sobre a nomeação do marroquino Al-Hussein Ammouta como diretor técnico do Al-Ahly, afirmando que a diretoria do clube fez uma excelente escolha.

O desafio de Ammouta no Al-Ahly

Ele disse: “Conheço Al-Hussein Ammouta de perto; ele foi um jogador fantástico e é um técnico com uma personalidade extremamente forte, tanto dentro quanto fora de campo.”

E acrescentou: “Ele possui um estilo de jogo distinto e o aplica dentro de campo; estou confiante de que terá sucesso com o Al-Ahly e levará o time de volta ao seu lugar de sempre.”

Al-Zaitouni encerrou suas declarações enviando seus votos de sucesso à seleção egípcia na Copa do Mundo, dizendo: “Desejo que a seleção egípcia chegue o mais longe possível na competição para honrar o futebol árabe e africano, especialmente porque Marrocos, Egito e Argélia são as seleções árabes classificadas para as fases eliminatórias da Copa do Mundo.”