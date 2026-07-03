Um incidente notável ocorreu na quinta-feira no hotel dos jogadores do Egito, em Dallas. As imagens mostram que um jovem torcedor queria tirar uma foto com o jogador egípcio Trezeguet, mas a situação de repente saiu do controle.

Trezeguet já estava pronto para tirar uma foto com um jovem torcedor quando Ibrahim Hassan, o assistente técnico de seu irmão gêmeo idêntico Hossam Hassan, se aproxima do jogador e do jovem torcedor.

Um policial americano se aproxima de Hassan e o afasta: “Back off!” Hassan fica extremamente irritado e grita: “Don’t push me! Don’t push me!” Outro membro da comissão técnica diz: “Are you crazy?!”

Justamente quando a situação parecia estar um pouco sob controle, Hassan teve um acesso de raiva: “Foda-se! Foda-se!” Hassan tentou avançar contra o policial, mas foi impedido por membros da comissão técnica do Egito.

A razão exata por trás da intervenção do policial não está totalmente clara. A mídia egípcia informa que, naquele momento, o hotel dos jogadores estava lotado e que isso poderia ter sido o motivo da ação do policial.

De qualquer forma, não é uma preparação ideal para o Egito, que até agora vem tendo uma excelente Copa do Mundo. O país africano terminou em segundo lugar em um grupo com a Bélgica e enfrenta a Austrália na sexta-feira à noite (20h, horário da Holanda) nas oitavas de final.