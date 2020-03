Melhores zagueiros do FIFA 20: Van Dijk, Sergio Ramos e o top 20 da posição

Confira os melhores defensores do game, além dos principais brasileiros da posição

Podemos dizer que estamos vivendo uma era onde zagueiros estão cada vez mais voltando a serem valorizados. Depois de Fabio Cannavaro vencer a Bola de Ouro em 2006, passamos quase 13 anos sem que nenhum zagueiro fosse ao menos considerado para o prêmio. Isso mudou no último ano.

Virgil van Dijk, depois de uma temporada fantástica no , não só foi segundo colocado na premiação, mas também apareceu entre os três no The Best e venceu o Goal 50 deste ano. Não à toa, o defensor tem o melhor rating de todos os jogadores de sua posição no FIFA 20.

Confira os principais defensores do game e quem são os melhores brasileiros da posição:

FIFA 20: os melhores zagueiros

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Virgil Van Dijk Liverpool ZAG 91 2 Sergio Ramos ZAG 89 3 Kalidou Koulibaly ZAG 88 4 Gerard Piqué Espanha ZAG 88 5 Giorgio Chiellini ZAG 88 6 Aymeric Laporte ZAG 87 7 Diego Godín ZAG 87 8 Mats Hummels ZAG 87 9 Thiago Silva ZAG 87 10 Martin Skriniar Internazionale Eslováquia ZAG 86 11 Clément Lenglet Barcelona França ZAG 86 12 Marquinhos PSG Brasil ZAG 86 13 Raphael Varane Real Madrid França ZAG 86 14 Leonardo Bonucci Juventus Itália ZAG 86 15 Toby Alderweireld ZAG 86 16 Matthijs de Ligt Juventus Holanda ZAG 85 17 José María Giménez Uruguai ZAG 85 18 Niklas Sule de Munique Alemanha ZAG 85 19 Samuel Umtiti Barcelona França ZAG 85 20 Stefan de Vrij Internazionale Holanda ZAG 85

Nenhuma surpresa na zaga: Virgil van Dijk e Sergio Ramos, considerados os dois principais defensores do mundo, estão na pole position. Além deles, encontramos vários jogadores que jogam em equipes italianas, como Koulibaly, do Napoli, três defensores da Juventus e três da Internazionale, dando mais credência à boa fama das defesas italianas.

Outras equipes que tem os dois membros da sua dupla de zaga titular na lista são o Barcelona, o Real Madrid e o PSG, com Thiago Silva e Marquinhos.

FIFA 20: os melhores zagueiros brasileiros do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Thiago Silva PSG Brasil ZAG 87 2 Marquinhos PSG Brasil ZAG 86 3 Fernandinho Man City Brasil ZAG 85 4 Felipe Atlético de Madrid Brasil ZAG 84 5 Gabriel Paulista Brasil ZAG 83

Dos cinco nomes, dois deles devem surpreender: Fernadinho, considerado mais um volante, entrou na lista por ter jogado improvisado de zagueiro em alguns duelos, com Pep Guardiola. Já Gabriel Paulista, do Valencia, é um jogador mais desconhecido em terras brasileiras, tendo saído cedo do .

Outros nomes que poderiam aparecer, como David Luiz, Éder Militão, e Diego Carlos, estão próximo da lista, mas ainda não conseguiram ultrapassar os cinco maiores ratings.