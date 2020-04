Melhores meias do FIFA 20: Casemiro, de Bruyne e o top 40 da posição

Divididos entre volantes, meias laterais e meias atacantes, listamos os 40 melhores meio-campistas do FIFA

O armador camisa 10, o volante com a cinco... o meio de campo traz jogadores de várias funções. Afinal, é lá onde a bola passa a maior parte do tempo, em uma partida de futebol. Assim, jogadores de mais qualidade se sobressaem e podem decidir partidas e campeonatos.

Com as mudanças no futebol, cada vez mais temos meio-campistas mais completos: volantes que constroem, armadores que dão combate e meias laterais que conseguem atacar e defender com a mesma intensidade.

No FIFA 20, não é diferente: se você quiser vencer, vai precisar trazer uma "meiuca" de qualidade. Não adianta ter um grande ataque se a bola não chega, não é?

Assim, fica a pergunta: quem são os principais meias do FIFA 20, agora com os novos ratings? E quais são os melhores brasileiros?

Paixão. Intensidade. Drama. Batalhe pela Glória Eterna na CONMEBOL Libertadores, disponível agora exclusivamente no #FIFA20! 💪 🏆#LIBERTADORESxFIFA20 🏆 | @LibertadoresBR pic.twitter.com/s6VsnhVUEj — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) March 3, 2020

FIFA 20: os melhores meias centrais do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 N'Golo Kanté VOL e MC 89 2 Toni Kroos MC 89 3 Luka Modric Real Madrid MC 89 4 Casemiro Real Madrid VOL 88 5 Sergio Busquets VOL 88 6 Joshua Kimmich de Munique Alemanha VOL, MC e LD 87 7 Marco Verratti França MC e VOL 87 8 Paul Pogba França MC e VOL 87 9 Parejo Espanha MC 87 10 Frenkie de Jong Barcelona MC 86 11 Fabinho Brasil VOL 86 12 Koke Espanha MC, ME e MD 86 13 Thiago Bayern de Munique Espanha MC e VOL 86 14 Miralem Pjanic MC e VOL 86 15 Rodri Espanha VOL e MC 85 16 Arthur Barcelona Brasil MC 85 17 Georginio Wijnaldum Liverpool Holanda MC e VOL 85 18 Axel Witsel VOL e MC 85 19 Ivan Rakitic Barcelona Croácia MC 85 20 Fernandinho Manchester City Brasil VOL e ZAG 85

Principal jogador do Chelsea, N'Golo Kanté saiu da pobreza para se transformar no melhor volante do mundo. Além do poder incrível de marcação, o francês arma a equipe inglesa e até chega dentro da área para finalizar. Um jogador completo, merecidamente o melhor meia central do FIFA 20.

Atrás de Kanté, aparece o trio do meio de campo do Real Madrid, tricampeão da Liga dos Campeões de maneira consecutiva. Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro foram importantíssimos para as últimas conquistas do clube merengue.

Quatro brasileiros aparecem na lista: além de Casemiro, Fabinho, Arthur e Fernandinho também estão no top 20. O país com mais jogadores é a Espanha, com cinco.

FIFA 20: os melhores meias laterais do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Heung Min Son ME e CA 87 2 Jadon Sancho Borussia Dortmund ME, MD e MAT 86 3 Serge Gnabry Bayern de Munique Alemanha MD, ME e PD 85 4 Pizzi MD e MC 85 5 Marcus Rashford Manchester United Inglaterra ME e ATA 84 6 Kingsley Coman França ME, MD e PE 84 7 Douglas Costa Juventus Brasil ME, PD e PE 84 8 José Callejón Espanha MD e PD 84 9 Raphael Guerreiro Borussia Dortmund Portugal ME, LE e MC 83 10 Juan Cuadrado Juventus MD, LD e PD 83

O sul-coreano Son, grande destaque do Tottenham na campanha que levou o clube inglês ao vice-campeonato da Liga dos Campeões, é o grande destaque da posição no FIFA 20. Junto com o craque, um par de jovens compõe no top 3: Jadon Sancho, do Borussia, e Serge Gnabry, do Bayern de Munique.

Além do grande número de jogadores mais novos, especialmente se compararmos aos volantes, também dá pra destacar a variação de nacionalidades: o único país com dois representantes é a Inglaterra.

FIFA 20: os melhores meias atacantes do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Kevin de Bruyne Manchester City Bélgica MAT e MC 91 2 Christian Eriksen MAT, MC e MD 87 3 Marco Reus Borussia Dortmund Alemanha MAT e CA 87 4 David Silva Manchester City Espanha MAT e MC 87 5 Bruno Fernandes Manchester United Portugal MAT e MC 86 6 Hakim Ziyech MAT e PD 86 7 Alejandro Gómez MAT, CA e ATA 86 8 Nabil Fekir França MAT, MD e ATA 85 9 Luis Alberto Espanha MAT, MC e CA 85 10 Isco Real Madrid Espanha MAT, MC e PE 85

Kevin de Bruyne, juntando todas as categorias, é o principal meio-campista do game, com um incrível rating de 91. Atrás dele, temos ídolos, como Marco Reus no Borussia Dortmund, David Silva no Manchester City e Hakim Ziyech, no Ajax - já contratado pelo Chelsea.

🇧🇪 Kevin De Bruyne é simplesmente fantástico! 💎pic.twitter.com/Y4382eXOKy — Opinião Futebol ( de 🏠) (@_opiniaofutebol) April 18, 2020

De novo, a Espanha se destaca: são três jogadores nascidos no país que compõe o top 10, além de D. Silva.

FIFA 20: os melhores meias brasileiros do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Casemiro Real Madrid Brasil VOL 88 2 Fabinho Liverpool Brasil VOL 86 3 Arthur Barcelona Brasil MC 85 4 Paulinho Guangzhou Evergrande Brasil MC, MAT e VOL 85 5 Coutinho Bayern de Munique Brasil MAT e PE 85 6 Fernandinho Manchester City Brasil VOL e ZAG 85 7 Douglas Costa Juventus Brasil ME, PD e PE 85 8 Lucas Leiva Lazio Brasil VOL 84 9 Allan Napoli Brasil MC 84 10 Oscar Shnaghai SIPG Brasil MAT, MC e PE 84

Nenhuma surpresa quando falarmos do dez melhores brasileiros da função: todo o top 10 é composto por jogadores com experiência europeia, muito talento e oportunidades na seleção brasileira principal.