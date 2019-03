Melhores lances do hat-trick de CR7 no Twitter: o português despachou o Atlético

Cristiano Ronaldo parou o Twitter na vitória por 3 a 0 da Juventus sobre o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Champions League

Cristiano Ronaldo não deu chances para o na vitória por 3 a 0 desta terça-feira, garantindo a nas quartas de final da . Enquanto ele brilhava em Turim, os torcedores sofriam, vibravam e cornetavam nas redes sociais. Cada um do seu jeito, os fãs viram uma noite histórica para o português e para a Juventus.

⚪️⚫️ Cristiano Ronaldo has scored 22 goals against Atlético in all competitions 😮#UCL pic.twitter.com/2dX39H0Ehk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019

Antes de a bola rolar, a ameaça já rondava o Atlético com CR7 e seus 22 gols sobre os espanhóis:

É verdade que não era preciso ter uma bola de cristal para saber que Cristiano Ronaldo é um perigo. Aos 4min, o português já deu dor de cabeça ao dividir bola com Oblak. Mandzukic empurrou para o gol, mas o árbitro marcou falta do “Robozão”.

As fortes emoções logo no início deixaram os torcedores animados e aflitos. Teve gente que atrasou seus compromissos...

N tem como estudar sabendo que tá passando Atlético x Juventus — Rafael Menezes (@Rafael_9675) March 12, 2019

... teve quem achou motivos pra sorrir:

Tava deitado na cama morto e triste aí lembrei que tá dando Juventus x Atlético de Madrid e levantei num pulo — Gui Grübler (@grubler_gui) March 12, 2019

Taticamente, teve crítica também:

A Juventus pressiona, mas não consegue chutar pro gol, então só cruza na área.

O Atlético se defende com todo mundo e só sai no chutão, não consegue sair tocando.

É tipo um x Palmeiras.

Mas como é na Europa, é um jogão. — Assessor de Hip-Hop (@ocirederf) March 12, 2019

A Juventus realmente abusou dos cruzamentos na área. Agora pergunta se eles estão arrependidos:

Com 1 a 0 no placar, a Juventus foi pra cima com tudo. Bernadeschi deu até uma bela bicicleta aos 34min, mas foi pra fora:

Bernardeschi tried it 🚲 pic.twitter.com/HEFmoDsq3R — Alex Sports Extra (@AlexSportsExtra) March 12, 2019

Enquanto isso, quem estava no trânsito deu um jeito para acompanhar o jogão:

tô vendo o jogo juventus x atlético madrid no celular do cara do meu lado no ônibus, obrigada pelo mimo moço — preta (@millefchagas) March 12, 2019

Na volta do intervalo, esperava-se ainda mais pressão dos italianos. A resistência espanhola não durou nem dez minutos. E quem fez 2 a 0? Ele:

ℹ️ Goals in the knockout rounds:



⚽️6⃣2⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️4⃣0⃣ Lionel Messi #UCL pic.twitter.com/fkfK1krCby — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2019

Mas a torcedora que estava no busão não deve ter visto o gol. Ainda no primeiro tempo, o vizinho de ônibus foi embora. Ela ficou bem chateada:

desceu o desgraçado — preta (@millefchagas) March 12, 2019

A vitória por 2 a 0 estava levando a definição da vaga para a prorrogação. A Juve, no entanto, queria garantir a vaga no tempo normal. Afinal, apostou alto para ter o maior artilheiro da Champions em seu elenco na temporada passada. Mas CR7 precisava ter mais uma chance. E ela apareceu de forma claríssima, em forma de pênalti sofrido por Bernadeschi.

Pela quantidade de gols no tuíte da Juventus, será que Cristiano Ronaldo converteu?

Se no segundo gol da Juventus a tecnologia validou o tento do português, o terceiro foi cercado de polêmica, já que o pênalti foi bastante discutido. Cristiano Ronaldon não quis saber. Fez seu primeiro hat-trick pela Juventus e deixou Turim em festa.

Boa, Robozão!