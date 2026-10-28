Melhor que Kane, Mbappe e a elite da Bola de Ouro! Como o filho de uma lenda do Chelsea e do Barcelona se tornou o atacante mais preciso e devastador da Europa

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O atacante Andri Gudjohnsen, do Blackburn Rovers, vem se firmando como o finalizador mais eficiente do futebol europeu. O jogador da seleção da Islândia tem uma taxa de conversão de finalizações superior à de atacantes de elite como Harry Kane e Kylian Mbappe, levando sua equipe ao 10º lugar e deixando-a perto das vagas para os playoffs da Championship.

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O finalizador mais letal da Europa

O jogador de 24 anos teve um início de temporada espetacular no Ewood Park. Gudjohnsen marcou oito gols em 11 jogos da Championship, o que o coloca como o segundo maior artilheiro da competição. Sua fase recente inclui dois jogos consecutivos com dois gols marcados, contra West Brom e Wrexham.

Segundo o Not The Top 20 Pod, o atacante tem atualmente a melhor média de gols por finalização entre os jogadores das dez principais ligas da Europa que tentaram pelo menos dez chutes. Ele marcou seus oito gols na liga com apenas 16 finalizações.

Essa impressionante eficiência o coloca à frente de craques como Kane, vencedor da Bola de Ouro de 2026, Mbappe, que ficou em segundo lugar, e Erling Haaland, máquina de gols do Manchester City. Ele também lidera a Championship na média de minutos por gol, superando seus rivais na competição e exibindo um impressionante jogo de pivô e domínio pelo alto.

Mowbray prevê um futuro brilhante

O técnico do Blackburn, Tony Mowbray, conhece bem o enorme potencial de seu centroavante. O treinador de 62 anos viu sua equipe vencer o Wrexham por 2 a 0 em casa no sábado, impulsionada por mais dois gols de seu principal atacante.

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Após a vitória do fim de semana, o técnico do Blackburn mandou um recado claro ao atacante em grande fase sobre até onde ele pode chegar.

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Mowbray disse: “Tome cuidado, garoto, senão você vai acabar no Barcelona como seu pai.”

À altura do nome da família

O jovem atacante é filho de Eidur Gudjohnsen, ex-ídolo de Chelsea e Bolton. O grande jogador islandês conquistou dois títulos da Premier League em Stamford Bridge e marcou 78 gols em 263 jogos pelo Chelsea.

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Depois, passou três anos no Barcelona, onde conquistou uma tríplice coroa histórica em 2009 e marcou 19 gols em 114 jogos. Andri agora constrói sua própria trajetória de destaque no futebol inglês e já superou os cinco gols que seu pai marcou na Championship em uma passagem pelo Bolton no fim da carreira.

O bom desempenho no futebol inglês também se refletiu na seleção. O jogador, que passou pelas categorias de base de Real Madrid e Barcelona, marcou dois gols e deu uma assistência em suas últimas quatro partidas pela Islândia.

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Em busca do retorno à elite

O filho de Gudjohnsen tentará manter sua sequência de gols enquanto o Blackburn busca encerrar um longo período fora da Premier League. Campeão em 1994-95, o clube não disputa a primeira divisão inglesa desde o rebaixamento em 2012.

O Blackburn ocupa atualmente a décima posição na Championship, mas está a apenas dois pontos da zona dos playoffs. Manter esse incrível ritmo de gols será fundamental para que Mowbray coloque sua equipe na briga pelo acesso nos próximos meses.