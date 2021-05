Melhor Messi, Adele e adeus a Harry Potter: como era o mundo na última final de UCL de Guardiola?

Há 10 anos atrás, o treinador espanhol encantava o mundo com um novo jeito de jogar futebol no Barcelona

Pep Guardiola pode, na final da atual Champions League, chegar ao seu terceiro título de UCL. É também a terceira vez que o técnico, que foi campeão em 2009 e 2011, chega a uma decisão da competição continental. Nas outras duas, comandava o Barcelona e tinha Messi ao seu lado.

Após vencer por 2 a 0 e garantir classificação sobre o PSG, Pep revelou: "As pessoas acham que é fácil chegar, acreditam que, porque já aconteceu no passado, eu tenho que chegar (na final) em toda temporada".

No dia 28 de maio de 2011, a última vez que o espanhol teve a Orelhuda, como é popularmente conhecida a taça da Champions, em suas mãos, o mundo do futebol era diferente. Foi lá que o tiki taka e o futebol de posse de bola começou a se popularizar.

Mas fora do futebol, na metade de 2011, além de não termos nem ideia de como uma pandemia global poderia ser devastadora, nossos ídolos e referências também eram outros. Enquanto Pep encantava o mundo com o "Melhor Messi", Adele e Harry Potter nos encantavam.

Confira era o mundo na última final de UCL que Guardiola disputou:

Adeus a Harry Potter

Foto: Getty Images

Em 2011, o filme de maior bilheteria no mundo foi Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, o último da franquia original. No mesmo ano, outros títulos também levaram fãs aos cinemas.

Top 5 bilheterias de 2011:

1º - Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2

2º - Transformers: O Lado Oculto da Lua

3º - Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

4º - A Saga Crepúsculo: Amanhecer: Parte 1

5º - Missão Impossível: Protocolo Fantasma

Adele no topo

Foto: Getty Images

No mesmo ano, no dia 28 de maio, enquanto o Barça de Guardiola fazia 3 a 1 no Manchester United, com gols de Pedro, Messi e Villa, a cantora Adele era a primeira na lista da Billboard, com o primeiro grande sucesso dela, Rolling in the Deep. Na sequência, apareciam também E.T. da Kate Perry, um feat com Kanye West, On the Floor, da Jennifer Lopez com Pitbull, Just Can't Get Enough, do Black Eyed Peas e The Lazy Song, de Bruno Mars.

Dilma e Obama presidentes

Foto: Getty Images

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos eram Dilma Rouseff e Barack Obama, respectivamente. A brasileira, que assumiu naquele ano, se tornaria a primeira mulher a ser a mandatária do país. Enquanto isso, o norte-americano via sua popularidade cair e começava a enfrentar problemas, principalmente por uma economia que não engrenava.

O "Melhor Messi"

Foto: Getty Images

Em 2011, Lionel Messi era o centro de gravidade, o principal jogador de um Barça que representava puramente o que Guardiola pensava do futebol. Batendo Cristiano Ronaldo e Xavi no prêmio da Bola de Ouro (na época Fifa e France Football tinham uma parceria e davam apenas uma premiação), Messi teve 47,88% dos votos, a maior porcentagem até hoje.

Os números dele na temporada incluem também 31 gols no Campeonato Espanhol, 12 na Champions League, sete na Copa do Rei, dois no Mundial de Clubes e três na Supercopa Europeia.

Casamento Real

Foto: Getty Images

No dia 29 de abril de 2011, o mundo acompanhava o casamento de Kate Middleton e do príncipe Willian. O casamento real teve transmissão na televisão, inclusive no Brasil, e foi acompanhado em diversos países. No Reino Unido, foi também celebrado nas ruas.

Neymar melhor do Brasil

Foto: Getty Images

Pelo Santos, Neymar encantava, impressionava os clubes da Europa, seria eleito o melhor jogador em atividade no país e ainda levaria o Peixe a conquista da Libertadores. No Mundial de Clubes, derrota por 4 a 0 para o Barça de Pep, com o Santos não tendo chances de acompanhar o time catalão.

Na ocasião, Messi e Ney se encontraram pela primeira vez. A dupla, já sem Guardiola no Barcelona, chegaria ao título da Champions League em 2014/15, juntamente com o uruguaio Luis Suáres, formando o trio MSN.

BBB 11

Foto: Divulgação/BBB

Se agora Juliette é a grande campeã do BBB, com mais de 90% dos votos, além de um fenômeno nas redes sociais, na época Maria Melillo, atriz e modelo, se consagrou campeã do BBB 11 com 45% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Na final, bateu Wesley Schunk (31%) e Daniel Rolim (26%).