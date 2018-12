Melhor jogador da final, Llorente se sente feliz no Real e diz que fica no clube

Jogador assumiu a posição de Casemiro, lesionado, e fez um grande Mundial pelo time Merengue

Marcos Llorente voltou a se destacar no meio-campo do time do Real Madrid, durante o Mundial de Clubes, ele foi um dos melhores jogadores da equipe e se destacou na grande decisão, diante do Al Ain.

"Um sonho, assim é. A vida, como o futebol, pode mudar da noite para manhã. Tem que trabalhar e não cruzar os braços, aproveitar as oportunidades", disse o jogador eleito o melhor da partida na grande decisão.

Sobre o futuro, ele fez questão de afirmar que fica no Real Madrid, onde está feliz.

"Eu fico com certeza. Estou feliz e não tenho nenhuma intenção de sair. O gol me deixou muito feliz, é o primeiro que marco na elite com o Real Madrid e que melhor do que nesta final?"

Questionado se seguirá balançando as redes, ele foi direito: "Claro. Muitas vezes. Estou feliz por conseguir o prêmio, pelo gol, pela final que ganhamos. Todo o que trabalhamos e lutamos por esse sonho. Agora é disfrutar com a família, com os que estão com a gente quando as coisas não vão bem".

Por fim, Llorente também afirmou que o Real Madrid lutará por todos os títulos na atual temporada.

"Vamos por todos os títulos e esta era um importante. Buscamos o record de três títulos seguidos. É seguir jogo a jogo brigando pelas três competições que podemos ganhar".