Melhor goleiro do mundo? Mendy merece o título após ser deixado de fora da Bola de Ouro

Arqueiro do Chelsea foi fundamental na vitória que garantiu a ponta da tabela da Premier League e levanta debate sobre seu papel na última temporada

Edouard Mendy tem enfrentado dúvidas sobre suas capacidades há muito tempo. Após se ver desempregado em 2016 e quase desistir do futebol, até ser contratado por 22 milhões de libras pelo Chelsea, em 2020, quando era pouco conhecido, Mendy sabe o que é ter pessoas duvidando de sua capacidade.

Talvez por motivos como esses, não tenha sido surpresa que Mendy não ficou entre os 30 finalistas da Bola de Ouro, a mais tradicional premiação dos melhores jogadores do mundo. Mesmo tendo sido campeão da Champions League e um dos destaques do Chelsea na Premier League, Mendy foi ignorado pela publicação francesa que organiza o prêmio.

"É incompreensível, eu não consigo entender", declarou Sadio Mané, companheiro de Mendy na seleção de Senegal após ouvir a notícia que o compatriota ficara de fora dos finalistas.

Mendy, por outro lado, foi mais diplomático.

"Eu já estou muito orgulhoso de representar o meu país e estar entre os 10 melhores goleiros do mundo", falou Mendy, referindo-se ao Troféu Yashin, da France Football, que reconhece o melhor goleiro da temporada. "Eu estou há apenas um ano no Chelsea e é uma coisa boa. Eu não estou satisfeito com isso, eu tenho muita ambição, mas já é um bom passo".

"Sempre haverá debates, seja sobre mim ou sobre outra pessoa. Fica tudo na liberdade dos votos dos jornalistas [da Bola de Ouro] e eles devem ser respeitados", declarou o arqueiro.

Após o primeiro jogo depois da pausa para as partidas de seleções, Mendy foi o grande nome do Chelsea na vitória sofrida sobre o Brentford, pela Premier League. O senegalês operou seis defesas no confronto, sendo pelo menos duas com alto grau de dificuldade.

Após a partida, o técnico do Brentford, Thomas Frank elogiou a atuação do goleiro do Chelsea, dizendo que sua performance foi "world class" (uma expressão usada na Inglaterra para dizer que o jogador jogou no mais alto nível possível). O treinador dinamarquês completou: "Eu acho que ele tem sido incrivelmente bom no Chelsea. Eu disse a ele que eu tinha ficado um pouco irritado que ele tenha jogado tão bem e o elogiei".

Ainda sobre o mesmo jogo, o zagueiro do Chelsea, Antonio Rüdiger foi às redes sociais elogiar o companheiro e criticar a escolha de deixar o arqueiro de fora dos 30 finalistas da Bola de Ouro.

"Alguém por favor explique por que ele [Mendy] não foi indicado à Bola de Ouro. Que performance", escreveu o beque alemão.

Com a vitória sobre o Brentford, o Chelsea assumiu a primeira colocação na Premier League e não poderá ser ultrapassado na atual rodada.

O único goleiro entre os 30 finalistas da Bola de Ouro é Gianluigi Donnarumma. O arqueiro campeão da Eurocopa com a Itália em 2021 já é considerado um dos maiores de sua geração e é colocado no mesmo patamar de nomes como Neuer, Oblak, Alisson e Ederson.

Entretanto, Edouard Mendy precisa ser considerado para estar nesse grupo de elite dos melhores que atuam na Europa. Ele precisa estar nesse lugar por conta de suas performances e também porque o mundo do futebol começa a ir na direção certa em termos de igualdade.

"Nós precisamos trabalhar em dobro", disse Kalidou Koulibaly, companheiro de seleção de Mendy, sobre o goleiro ser ignorado no Ballon d'Or. O zagueiro do Napoli entende que o fato de o goleiro dos Blues ser negro pode ter diminuído suas chances de estar entre os finalistas.

As palavras de Koulibaly ganham eco e explicação na boca de Lawrence Vigouroux, goleiro negro do Leyton Orient, da França.

"Muitas pessoas não veem goleiros negros. Existe uma percepção comum de que o erro está intrínseco nele. Eu tenho tido que lutar contra isso durante toda minha carreira. E não é só eu, há muitos goleiros negros que têm de lidar com isso. É algo que eu acho que está mudando", falou Vigouroux.

O próximo compromisso de Mendy e do Chelsea é na quarta-feira (20), quando os Blues recebem o Malmö, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.