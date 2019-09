Melhor goleiro do mundo, Alisson está perto de voltar ao Liverpool

Goleiro da seleção brasileira teve problema clínico no início da temporada e espera voltar em breve para defender o atual campeão da Champions League

Alisson afirma que deu um "grande" passo em frente com a recuperação de uma lesão e espera voltar aos gramados para defender o o mais rápido possível.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador de 26 anos está fora de ação desde que saiu da vitória dos Reds por 4-1 sobre o City em 9 de agosto, com Adrián o substituindo.

Alisson teve que assistir do lado de fora enquanto o Liverpool chegava ao topo da tabela da Premier League com um recorde de 100% de aproveitamento, superando oponentes como e ao longo do caminho.

Adrián recebeu muitos aplausos durante esse tempo, mas os homens de Jürgen Klopp não pareciam tão fortes na defesa sem o camisa 1 brasileiro no comando.

Falando antes do confronto da terceira rodada da do Liverpool com o MK Dons na quarta-feira (25), Alisson fez uma atualização positiva sobre a sua reabilitação.

"Estou indo bem, acho que estamos quase chegando", disse ele ao site oficial do clube.

“Posso sair para o campo para fazer algum trabalho de goleiro e me sinto muito bem. Sinto-me confiante e acho que agora se trata de obter todo o meu poder, toda minha confiança para voltar e fazer o que gosto de fazer”.

Alisson continuou expressando seu alívio depois de voltar ao treinamento leve fora da academia, acrescentando: "É enorme, porque se eu olhar para trás, há duas semanas, eu não conseguia nem andar direito. Agora estou correndo, pulando na perna direita, que foi a lesionada. Então, estou muito feliz por isso. É ótimo. Quando você é jogador, deseja ter contato com a bola, com os caras em campo, a rotina de treinamento. É o que eu amo fazer", comentou.

“Os jogos, a atmosfera em Anfield, os jogos fora, todos os jogos quando assisto à TV, penso como quero jogar, quero estar lá, quero ajudar meus companheiros de equipe. Estou ansioso [por voltar], mal posso esperar", concluiu.

Mais artigos abaixo

O Liverpool já tem cinco pontos de vantagem sobre o atual campeão da Premier League, o , com mais uma emocionante corrida pelo título.

Os homens de Klopp sofreram uma derrota por 2 a 0 na estreia da Liga dos Campeões contra o , na semana passada, mas se recuperaram rapidamente com uma vitória por 2-1 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, no domingo.