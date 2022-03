Melhor exibição' e 'jogo fantástico': como repercutiu a atuação de Cristiano Ronaldo

A exibição de Cristiano Ronaldo na vitória contra o Tottenham, pela Premier League, no dia de ontem, entrou para a história. Além de ter se tornado o maior artilheiro da história em jogos oficiais, o craque português atingiu o feito anotando três gols, o primeiro hat-trick desde que retornou ao Manchester United. E como não poderia ser diferente, a atuação de gala de CR7 lhe rendeu muitos elogios.

Ralf Rangnick, técnico da equipe, também não economizou nos adjetivos e afirmou que o robozão fez um “jogo fantástico”, sua melhor partida desde a chegada do treinador ao Old Trafford.

“Ele fez a sua melhor exibição, pelo menos desde que eu cheguei. Esteve bem no treino na quinta-feira, e foi por isso que eu decidi lançá-lo desde o início. Foi um jogo fantástico dele, mas também do resto da equipe”, disse o comandante à BBC.

Mas não foi ‘apenas’ o hat-trick de CR7 que chamou a atenção de Rangnick. Para o treinador, a dedicação tática de Cristiano Ronaldo, principalmente na parte defensiva, mereceu destaque especial.

“Foi uma exibição fantástica. Não digo isso só pelos três gols, mas também porque foi parte da equipe mesmo quando o adversário estava com a posse de bola, quando tivemos que defender”, acrescentou.

A atuação e a vitória no clássico também empolgaram até mesmo o craque português, que após a partida foi às redes sociais para enaltecer seu feito e destacar que o United é um time que pode vencer qualquer adversário em qualquer dia.

“Tremendamente feliz pelo meu primeiro hat-trick desde que eu voltei a Old Trafford. Nada supera o sentimento de estar de volta ao campo e ajudar o time com gols e esforço. Provamos novamente que podemos vencer qualquer time em qualquer dia, desde que trabalhemos duro e sigamos unidos. Não há limites para o Manchester United”.

Com os três pontos somados, os Red Devils chegaram à quinta colocação da Premier League, apenas um ponto atrás do Arsenal, primeiro clube na zona de classificação para a Champions League. E se depender do português, o Manchester irá brigar até o fim por uma vaga no G-4.