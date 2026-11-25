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Jose Mourinho apontou Jude Bellingham como o melhor meio-campista do mundo após a goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV na Champions League. No Santiago Bernabéu, o técnico também criticou a ausência do jogador entre os dez primeiros colocados da Bola de Ouro e explicou como sua entrada transformou o ataque do Real Madrid na partida.

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Mourinho exalta Bellingham após vitória sobre o PSV

Mourinho declarou que Bellingham é o melhor meio-campista do mundo após o Real Madrid conquistar uma vitória por 5 a 1 sobre o PSV na quinta rodada da Champions League. Na sala de imprensa do Santiago Bernabéu, o técnico do Real Madrid destacou o papel do meio-campista na transformação da partida.

Bellingham havia atribuído gentilmente a Mourinho sua evolução recente , mas o técnico tratou de devolver os elogios ao jogador e ao elenco. Mourinho ressaltou que a ambição e a qualidade do próprio Bellingham fizeram a diferença contra o PSV.

Bellingham é considerado o “melhor do mundo”

Mourinho não poupou elogios ao avaliar o lugar de Bellingham no futebol e afirmou que era injustificável sua ausência entre os dez primeiros colocados da Bola de Ouro.

“Ele é gentil ao dizer que sou o responsável por sua evolução, mas não é assim que penso”, explicou Mourinho ao site oficial do clube. “Acredito que o principal responsável pelo que Jude é hoje seja ele mesmo, junto com seus companheiros. Tento ajudar um pouco. Ele é um jogador absolutamente extraordinário, que tem tudo.

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Versatilidade tática e liderança natural se destacam

Além do impacto imediato contra o PSV, Mourinho destacou a rara versatilidade tática de Bellingham. O técnico elogiou sua força física, técnica e leitura de jogo, observando que ele pode atuar como camisa 10, camisa 8 ou ao lado de um ou dois volantes.

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“Ele tem força física, técnica, compreensão tática do jogo e ambição”, acrescentou Mourinho. “Hoje, obviamente não sozinho, ele mudou os rumos da partida. Para mim, sem nenhuma dúvida, é o melhor meio-campista do mundo. Além disso, pode jogar como ‘10’, como ‘8’, com dois volantes, com um... Por isso eu disse, quando se discutiu a Bola de Ouro, que era um absurdo ele não estar entre os dez primeiros. É um jogador absolutamente extraordinário.

“Ele é um líder natural porque cobra muito de si mesmo. Isso fica evidente todos os dias na maneira como treina e joga. É um cara que, quando as coisas não vão bem, não consegue esconder a frustração, mas a enfrenta com muito trabalho. Enfrenta isso com sua liderança, fazendo o time engrenar.”

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Alaves é o próximo adversário em La Liga

Após marcar cinco gols na competição europeia, o Real Madrid volta suas atenções ao campeonato nacional. O time de Mourinho enfrentará o Deportivo Alaves em La Liga no sábado. Com Bellingham em sua melhor fase de influência sobre o jogo e impulsionando o ataque, o Real Madrid tentará levar o embalo da Champions League para o fim de semana.