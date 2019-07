Melhor da Copa América, Dani Alves avisa: "o capitão do nosso barco é o Tite"

Lateral divide a conquista da Copa América com companheiros de seleção e exalta torcida presente no Maracanã

Eleito o melhor jogador da pela Conmebol e um dos principais destaques da vitória do Brasil sobre o Peru por 3 a 1 na final, Daniel Alves ergueu o troféu do torneio em pleno Maracanã neste domingo (7), e alcançou o seu 40º título na carreira. Porém, preferiu dividir a conquista alcançada com os seus companheiros e comissão técnica.

"O capitão do nosso barco é o Tite. Não sou eu não é nenhum jogador. Simplesmente eu represento todos os jogadores. Vou ter a honra de pode levantar em homenagem aos nossos atletas que lutaram bastante para estar hoje aqui e conseguimos o objetivo. Parabéns para nós e para o nosso povo. Volto a insistir, parabéns para o nosso estafe", disse o lateral.

"O reencontro com o Maracanã é sempre muito especial, aqui é nossa casa. A gente estava determinado que um jogo a gente ia fazer aqui. Tínhamos apanhado muito, tava doendo, sinceramente. A gente precisava dar uma resposta positiva e um passo a frente. Esse passo foi dado. Parabéns a nossa comissão e aos nossos jogadores. A gente só queria construir algo com eles. Poder dar um grande presente pra eles", completou.

Mais artigos abaixo

Sem clube, Dani Alves se despediu do na última temporada e é disputado por grandes times da Europa, entre eles o , onde já atuou, e .

"Queria agradecer aos torcedores hoje, conectou com a gente. É muito especial quando a gente só queria construir algo com eles. Poder dar um grande presente pra eles e a gente deu para eles", concluiu.