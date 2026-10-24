'Melhor cobrador de pênaltis do mundo' ganha o mundo com nova cobrança bizarra de pênalti

Ivan Toney converteu um pênalti de maneira surpreendente na noite de sexta-feira, na vitória do Al-Ahli por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej. O atacante de 30 anos foi decisivo para a equipe do técnico Marino Pusic com dois gols, mas foi sobretudo sua cobrança incomum nos segundos finais que repercutiu nas redes sociais.
O ex-atacante do Brentford vive grande fase nesta temporada na Arábia Saudita, onde já marcou 13 gols em nove jogos do campeonato. Contra o Al-Khaleej, o inglês abriu o placar e, já nos minutos finais, definiu o resultado em uma cobrança de pênalti.
Toney é conhecido há anos por sua maneira peculiar de cobrar pênaltis. Normalmente, o atacante usa uma técnica em que não olha para a bola: durante a corrida, mantém os olhos no goleiro. Na noite de sexta-feira, porém, decidiu fazer algo completamente diferente.
O atacante manteve sua característica corrida curta, mas surpreendeu o goleiro Marwan Al-Haidari ao chutar quase imediatamente após o apito do árbitro. Toney deu dois passos para trás, disparou de repente em direção à bola e bateu forte no canto inferior esquerdo, enquanto Al-Haidari permaneceu perplexo no meio do gol.
A cobrança incomum virou assunto nas redes sociais. "Ivan Toney com a técnica de cobrança de pênalti mais estranha que já vi", escreveu um torcedor. Outro comentou: "O goleiro provavelmente tinha certeza absoluta de que sabia como Toney cobraria o pênalti, e então aconteceu isso..."
A transmissão saudita perdeu parte da cobrança, executada em um piscar de olhos. "Ivan Toney com uma técnica de pênalti que surpreende todo mundo, até o cinegrafista", disse alguém. "Ele merece ser mencionado entre os melhores cobradores de pênalti que já vimos no futebol mundial. Sua técnica é de outro planeta."
O pênalti também trouxe à memória declarações antigas de Thomas Frank. Em 2023, após uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham na qual o atacante converteu seu 22º pênalti pelo clube, o então técnico do Brentford já havia chamado Toney de "melhor cobrador de pênaltis do mundo". "Isso se deve a vários motivos: sua estratégia, o fato de ele treinar as cobranças e sua enorme calma", disse Frank à Sky Sports na época.
Jamie Carragher concordou com Frank na ocasião e classificou a técnica de cobrança de Toney como "especial", porque, segundo o ex-zagueiro do Liverpool, os goleiros dificilmente acreditam que podem defender um pênalti do inglês.
Veja as imagens da cobrança de pênalti abaixo: