Melgar x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira (4), pelo jogo de ida das quartas da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional visita o Melgar nesta quinta-feira (4), no estádio Monumental de la UNSA, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Melgar chega para o duelo desta quinta empolgado após concluir a primeira fase na liderança do grupo B (quatro vitórias e duas derrotas), e eliminar o Deporti Cali nas oitavas de final, com um empate e uma vitória.

O time peruano tem dúvidas quanto a escalação, já que vários jogadores se queixaram de sintomas gripais nos últimos dias. Atualmente, a equipe está na sexta posição do campeonato peruano.

Do outro lado, o Internacional concluiu a fase de grupos na ponta do grupo E, com três vitórias e três empates. Já nas oitavas de final, o Colorado perdeu o primeiro jogo para o Colo-Colo por 2 a 0, além de ter saído perdendo no duelo de volta, mas reverter o marcador de forma heroica, fez 4 a 1 e garantiu a classificação.

Os gaúchos contam com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico, e a tendência é que o técnico Mano Menezes repita a escalação que mandou a campo no fim de semana.

Prováveis escalações

Possível escalação do Melgar: Carlos Cáceda; Ramos, Galeano (Orzan), Deneumostier e Paolo Reyna; Archimbaud, Alexis Arias e Pérez Guedes; Bordacahar (Kevin Quevedo), Bernardo Cuesta e Ibérico.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, De Pena, Edenilson, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Desfalques da partida

Melgar:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Melgar x Internacional DATA Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Monumental de la UNSA, Arequipa - PER HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Melgar

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 1 x 0 Cajamarca Campeonato peruano 29 de julho de 2022 Melgar 1 x 0 Huancayo Campeonato peruano 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Melgar Copa Sul-Americana 11 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília) Melgar x Canolao Campeonato peruano 15 de agosto de 2022 21h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Atlético-MG Brasileirão 31 de julho de 2022 Palmeiras 2 x 1 Internacional Brasileirão 24 de junho de 2022

Próximas partidas