Melgar x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor inicia a sua caminhada Copa Sul-Americana fora de casa; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a vez do virar a chave e agora voltar as suas atenções à . Nesta quinta-feira (29), o Tricolor visita o , no estádio Nacional de Lima, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Melgar x Bahia DATA Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Lima - HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação)

A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Melgar quer aproveitar o fator casa para sair na frente em busca de uma vaga na próxima fase da competição sul-americana.

Já Bahia vira a chave e agora volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Tricolor garante que não irá deixar de priorizar a competição. "Não vamos priorizar. É uma oportunidade. Vamos jogar um primeiro jogo de oitavas de final, com a diferença de jogar um mata-mata, que são critérios e regulamentos diferentes. A equipe precisa entender isso bem. Ou você passa, ou fica pelo caminho", disse o técnico Mano Menezes.

Provável escalação do Melgar: Cáceda, Rabanal, Pellerano, Ortmann, Lea, Aubet, Míguez, Ávila, Amoroso, Vidales e Arce.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Elias, Edson, Ramon, Fessin e Clayson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MELGAR

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Melgar Clausura 23 de outubro de 2020 Deportivo Municipal 1 x 2 Melgar Apertura 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ayacucho x Melgar Clausura 31 de outubro de 2020 20h (de Brasília) Melgar x Clausura 2 de novembro de 2020 17h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 20 de outubro de 2020

Próximas partidas