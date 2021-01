Melayro Bogarde: no radar do Barcelona após quebrar recorde na Bundesliga

O jovem do Hoffenheim recusou diversos clubes da Premier League antes de se mudar para a Alemanha, mas pode em breve mudar de cenário

A estreia profissional de Melayro Bogarde foi um batismo de fogo, mas foi exatamente o que o adolescente queria para sua carreira.

O versátil defensor havia comemorado seu 18º aniversário apenas dois dias antes de fazer sua estreia na , se tornando o holandês mais novo da história a atuar na primeira divisão alemã.

No entanto, sua participação durou apenas os 45 minutos iniciais do jogo contra o , quando seu então treinador Alfred Schreuder o tirou de campo.

A performance de Bogarde impressionou Schreuder, mas após receber um cartão amarelo nos minutos iniciais, o árbitro alertou o treinador do : "Se ele fizer outra falta, expulso ele".

"Foi por isso que eu fui substituído no intervalo", Bogarde disse ao NOS. "Mas o treinador Schreuder me chamou para conversar e disse que eu tinha me saído muito bem com e sem a bola e que eu devia continuar daquele jeito".

Aquele primeiro teste na equipe profissional ilustrou perfeitamente o motivo para o jovem trocar o pelo Hoffeinheim, recusando alguns grandes clubes europeus que queriam contratá-lo aos 15 anos.

, , e se interessaram, mas Bogarde recusou todas as investidas.

"Eu vejo minha carreira como uma maratona, não um tiro curto", Bogarde disse à Goal em entrevista exclusiva. "O plano que o Hoffenheim me mostrou em 2018 era perfeito para meus próximos passos de me tornar profissional e me desenvolver como jogador".

"Eu ainda tenho um longo caminho pela frente e quero continuar a melhorar. Mesmo assim, sempre acreditei em mim mesmo e nas minhas qualidades".

Bogarde teve que crescer muito na e foi forçado a fazer isso rapidamente.

Ele estava pronto para fazer sua estreia no time principal no começo de 2020, mas então o futebol foi paralisado pela pandemia do coronavírus. Quando ele finalmente jogou um jogo profissional, durou apenas um tempo e foi em uma posição que ele não considdera a ideal.

Ele foi escalado na lateral-direita naquele jogo contra o Mainz antes de ganhar uma oportunidade como zagueiro central na semana seguinte. Nesta temporada, comandado por Sebastian Hoeness, Bogarde jogou esporadicamente como volante, mas tem sido utilizado mais como zagueiro, onde prefere atuar.

"Eu sou versátil e quero atuar na melhor posição que ajude meu time a vencer", afirma. "Mas eu joguei como zagueiro boa parte do meu tempo nas categorias de base".

"Eu posso me adaptar rapidamente no jogo tático e sei o que o treinador espera de mim nas diferentes posições".

Após sua estreia, Bogarde fez o que todos os outros adolescentes do mundo fariam: pegou seu celular.

"Eu fiquei vendo as mensagens. Tinham umas 70", lembrou o jogador em entrevista a VI. "A melhor mensagem que eu recebi foi dos meus pais, eles assistiram o jogo juntos. Eles disseram: 'Nós estamos orgulhosos de você, você trabalhou duro para isso, aproveite'. Foi muito lindo".

Família é importante para Bogarde e a menção de seu nome já evoca as memórias de seu famoso tio, Winston Bogarde, ex-defensor de , e Chelsea.

"Estou muito orgulhoso", disse o ex-jogador da seleção holandesa ao De Telegraaf após a estreia de seu sobrinho. "Acho fantástico para Melayo o fato dele ser agora o mais jovem holandês a atuar na Bundesliga, mas por outro lado isso não é muito importante. O ponto é levar esta motivação para os próximos passos".

"O resto do mundo tentará colocar pressão nele, mas Melayo é um menino centrado. Ele não vai olhar para mim ou para minha carreira. O objetivo dele é alcançar o maior nível possível. Espero que ele tenha uma carreira muito boa e longa e que ele esteja capacitado para vencer títulos".

O Hoffenheim ainda não venceu nenhum título principal na Alemanha, promovido para a primeira divisão apenas em 2008 após um grande investimento de um empresário local, Dietmar Hoop.

No entanto, cada vez mais o time está batendo à porta dos quatro principais times do país, e depois de jogar a Liga dos Campeões em 2018/19, eles avançaram para o mata-mata da nesta temporada.

O quanto tempo Bogarde estará no Hoffenheim para ver o clube alcançar os objetivos ainda é incerto, com o jovem já recebendo sondagens do Barcelona e do , com seu contrato chegando nos últimos seis meses.

"Quero apenas continuar melhorando meu jogo, atuando o maior número de jogos possível e disputar jogos dos torneios europeus com este time", disse ele quando perguntado sobre seus próximos passos no futebol. "Deixo para meu agente cuidar do resto".

Uma mudança para o Camp Nou faria Bogarde atuar novamente com Schreuder, que hoje é auxiliar de Ronald Koeman. Além disso, seria um caminho que seu tio já trilhou e conquistou duas La Ligas e uma Supercopa da Uefa na Catalunha.

"Alfred é um treinador que se arrisca ao dar chances para jovens jogadores e tem uma visão clara de futebol", Winston Bogarde disse. "Melayo é um bom defensor e é muito forte com a bola, então eles combinam".

Se Bogarde decidir não ficar no Hoffenheim, uma mudança para a Premier League pode ser outra possibilidade e o faria atuar na mesma liga que seu irmão mais novo, Lamare, jogador do que estreou apenas três dias depois de completar 17 anos em janeiro.

Ambos são figurinhas carimbas nas convocações das seleções de base da , com Melayo promovido ao time sub-19 e selecionado para o time do torneio da sub-19 em 2019.

"Certamente ele foi uma das estrelas que mais brilhou na Eurocopa, era um prazer quando ele tinha a bola", disse o treinador da Holanda Peter van der Veen ao VP.

"Como você pode ver, ele tem um ótimo físico. Ele é incrivelmente bem com a bola. É um jogador para o futuro".

Independente do que ele decidir para a próxima temporada, Bogarde certamente receberá atenção graças ao seu sobrenome. Mas após quebrar o recorde de holandês mais jovem a atuar na Bundesliga, ele já esta escrevendo sua própria história.