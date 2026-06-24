Meio-campista elogiado por Van der Vaart está perto de assinar contrato na Inglaterra

Gibson Yah provavelmente disputou sua última partida pelo FC Volendam. O jornalista Mounir Boualin informou nesta quarta-feira que o meio-campista está a caminho do Bristol City, que disputa a Championship inglesa.

Boualin afirma, com base em fontes, que o Volendam chegou a um acordo sobre a transferência de Yah neste verão. O jogador, que tem contrato com o clube do vilarejo pesqueiro — recém-rebaixado — até meados de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

O próprio Yah também está prestes a fechar acordo com o Bristol City. Caso o exame médico do meio-campista de 22 anos não apresente problemas, ele assinará contrato por várias temporadas com o time que ficou na zona intermediária da tabela no ano passado.

Yah, que está de saída, foi contratado pelo Volendam no ano passado, vindo do FC Utrecht, onde jogava na equipe de base. O meio-campista teve uma temporada forte, embora não tenha conseguido impedir que o Volendam disputasse a Keuken Kampioen Divisie no ano seguinte.

Yah esteve no Ajax entre 2014 e 2022. Não conseguiu se destacar de forma definitiva na Johan Cruijff ArenA, o que levou à sua transferência para o FC Utrecht. Quatro anos depois, ele está prestes a embarcar em sua primeira aventura no exterior.

Ainda não se sabe qual será o valor da transferência que o Volendam receberá pela venda de Yah neste verão. O Transfermarkt estima o valor do meio-campista de origem nigeriana em 1,3 milhão de euros.

Rafael van der Vaart, em entrevista à revista “Voetbal International” no ano passado, elogiou efusivamente Yah, que, segundo ele, “tem tudo para chegar ao topo absoluto”. Hans Kraay Júnior também foi elogioso, e Andries Jonker exortou o Ajax, o PSV e o Feyenoord a darem uma boa olhada no jogador de Amsterdã, que mede 1,93 metro de altura.