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O meio-campista Mamadou Coulibaly, do AS Monaco, pode sofrer uma punição disciplinar das autoridades do futebol francês após simular um corte na garganta durante o empate por 1 a 1 com o Le Mans, pela Ligue 1, no domingo. O jogador de 22 anos fez a comemoração polêmica depois de marcar o gol que abriu o placar para sua equipe no primeiro tempo, repetindo a infração pela qual seu companheiro Paris Brunner foi suspenso em setembro.

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Meio-campista repete gesto polêmico na comemoração de gol

Coulibaly ficou sujeito a uma punição da comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) após deslizar de joelhos e fazer o gesto aos 40 minutos, no Stade Marie-Marvingt. Depois de pressionar o goleiro da equipe da casa, Nicolas Kocik, a dar um toque forte na bola, o jogador revelado nas categorias de base empurrou-a para o gol vazio e marcou seu primeiro gol na primeira divisão nesta temporada, o quarto na Ligue 1 ao todo. No entanto, o reserva Erwan Colas marcou o gol de empate aos 90 minutos, após um escanteio, para o recém-promovido Le Mans.

Explicação no intervalo vem após suspensão em setembro

Embora Coulibaly tenha dirigido sua comemoração aos 700 torcedores do Monaco que viajaram para o jogo, e não à torcida da casa, e tenha pedido desculpas após o apito final, ele explicou no intervalo que o gesto foi "uma homenagem a um amigo que havia me pedido para fazê-lo".

Ainda assim, a LFP suspendeu Brunner, companheiro de equipe de 20 anos, por quatro jogos, incluindo dois de cumprimento obrigatório, por fazer exatamente o mesmo gesto contra o Strasbourg em setembro, apesar de o atacante ter pedido desculpas depois e afirmado que não teve a intenção de desrespeitar ninguém. Filipe Luis, que defendeu Brunner na ocasião, mas ressaltou que o clube levava o incidente a sério e esperava que ele não se repetisse, agora deve conversar com Coulibaly.

Empate no fim frustra visitantes com escalação modificada

No primeiro encontro com o Le Mans desde que conquistou o título da Ligue 2 com uma vitória por 2 a 1 em maio de 2013, Luis fez sete mudanças após a vitória por 2 a 0 sobre o Nordsjaelland pela Conference League na quinta-feira. Antes do quinto gol de Coulibaly pelo Monaco na carreira, o segundo em todas as competições nesta temporada, Louis Mafouta teve um gol anulado aos cinco minutos porque o toque de Dame Gueye havia saído de campo. Matthis Abline e Gueye também tiveram finalizações anuladas por impedimento.

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Os goleiros Lukas Hradecky e Kocik fizeram boas defesas para impedir gols de Lucas Buades, Lamine Camara, Gueye e Vanderson antes de Colas marcar nos instantes finais.

Auxerre será o próximo adversário após a pausa

O empate de domingo colocou provisoriamente o Monaco na sétima posição da tabela da Ligue 1 antes da pausa para jogos de seleções em novembro. Enquanto Coulibaly espera saber se receberá uma suspensão de vários jogos da LFP, Luis aproveitará as duas semanas de intervalo para reorganizar o elenco após deixar escapar dois pontos no fim. Quando a competição nacional voltar, no sábado, 21 de novembro, a equipe do Principado receberá o Auxerre no Stade Louis-II.