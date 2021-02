Meio-campista do Inter ironiza ausência em seleção do Brasileirão: "Joguei vôlei"

Patrick brinca com premiação após ficar de fora da lista dos melhores meias do campeonato

Um dos principais nomes do Internacional no Campeonato Brasileiro 2020, Patrick questionou a sua ausência na premiação do campeonato em tom de brincadeira.

Em seu Twitter, o meia escreveu: "joguei volei".

Na premiação, realizada na última sexta-feira (26), Edenilson, Gerson, Claudinho e Vina foram os escolhidos no meio de campo.

Vale lembrar que no Brasileirão, Patrick marcou seis gols e deu quatro assistências em 33 jogos disputados com a camisa do Inter, que terminou em segundo lugar, com 70 pontos. Um a menos que o campeão Flamengo.