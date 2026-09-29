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imago-sport-1071445612.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traduzido por

Meio-campista do Feyenoord, Targhalline causa grande impressão em vitória do Marrocos

Lesoto x Marrocos
Lesoto
Marrocos
Africa Cup of Nations Qualification

Marrocos também venceu a segunda partida da fase de qualificação para a Copa Africana de Nações. Nesta terça-feira, em Bloemfontein, na África do Sul, venceu Lesoto por 2 a 0. A seleção marroquina já havia conquistado uma vitória por 2 a 0 sobre o Gabão.

O meio-campista do Feyenoord Oussama Targhalline jogou os 90 minutos contra Lesoto. Ismael Saibari e Noussair Mazraoui também começaram como titulares. O atacante do Ajax Abdellah Ouazane estreou contra o Gabão, mas desta vez não fez parte da lista de relacionados para a partida.

Marrocos foi a equipe dominante no primeiro tempo, embora tenha demorado um pouco até que o gol de abertura saísse. Brahim Díaz balançou as redes pouco antes do intervalo. Só aos 82 minutos Azzedine Ounahi ampliou a vantagem.

Targhalline, em especial, impressionou no meio-campo marroquino. Dos 136 passes que deu, 135 chegaram ao destino. Uma precisão de passe de nada menos que 99 por cento. Além disso, o jogador do Feyenoord teve o maior número de toques na bola entre todos os atletas, com 145, e venceu muitos duelos individuais.

Marrocos, portanto, começou bem a fase de qualificação, com seis pontos em dois jogos. Níger tem três pontos, enquanto Lesoto e Gabão ainda não pontuaram. Os dois primeiros de cada grupo de qualificação se classificam para a Copa Africana de Nações do próximo ano, no Quênia, em Uganda e na Tanzânia.

Amistosos
Marrocos crest
Marrocos
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Gana
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Para Marrocos, a busca por uma vaga na Copa Africana de Nações continua em novembro. Na ocasião, serão disputadas duas partidas contra o Níger. 

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