Meio-campista do Atlético, Marcos Llorente iguala o PSV com estatística bizarra contra o Liverpool

Marcos Llorente se sente muito à vontade em Anfield. O meio-campista do Atlético de Madrid marcou nesta quarta-feira contra o Liverpool (2 a 1) seu quinto gol no estádio dos Reds, o que lhe rende um recorde especial.

Llorente precisou de pouco mais de 15 minutos para colocar o Atlético na frente. O espanhol aproveitou o espaço na defesa do Liverpool, escapou de Milos Kerkez e finalizou com categoria na saída de Alisson Becker para fazer 1 a 0.

Com seu quinto gol, ele agora é o maior artilheiro da história em Anfield na era da Champions League. Até esta quarta-feira, ele dividia a marca de quatro gols com Karim Benzema, que visitou o estádio regularmente com o Real Madrid.

O feito de Llorente é especial, porque, entre todos os clubes na era da Champions League, apenas o Real Madrid (oito gols) marcou mais vezes em Anfield do que Llorente.

Llorente também marcou duas vezes nas oitavas de final em 2020, lançando as bases para a vitória por 3 a 2 e a eliminação do Liverpool. Na temporada passada, ele também balançou as redes duas vezes, quando o Atlético perdeu por 3 a 2 na fase de liga.

Com seus cinco gols, ele iguala PSV, Paris Saint-Germain e Benfica. O clube de Eindhoven deve muito desse feito expressivo à temporada passada, quando a equipe do técnico Peter Bosz venceu por impressionantes 4 a 1 no local.

O que torna a estatística de Llorente ainda mais chamativa é que ele nem sequer é conhecido como um goleador. Em 59 partidas de Champions League, ele marcou 10 gols, sendo que metade deles saiu em apenas três jogos em Anfield.

Llorente poderá aproveitar alguns dias de folga durante a próxima Data Fifa. O destro de 31 anos, que no verão passado se tornou campeão mundial, anunciou recentemente que vai parar na seleção.



