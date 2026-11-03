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O meio-campista do Arsenal Martin Zubimendi está disposto a buscar uma saída do Emirates Stadium quando a janela de transferências de inverno abrir, na tentativa de retomar sua carreira em clubes, que está estagnada. Sete grandes clubes europeus foram informados de que ele está disponível, incluindo os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona e o rival da Premier League Chelsea.

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Meio-campista espanhol busca um recomeço

Segundo o TEAMtalk, Zubimendi decidiu considerar uma saída quando o mercado reabrir, após um período frustrante no norte de Londres. Contratado em 2025 por £ 60 milhões em meio a uma disputa acirrada, o jogador da seleção espanhola, pela qual disputou 30 partidas, era inicialmente visto como peça central do meio-campo de Mikel Arteta. No entanto, perdeu espaço gradualmente ao longo do último ano e ainda não foi titular em nenhuma partida da Premier League nesta temporada.

Gigantes europeus monitoram possibilidade de transferência em janeiro

A reportagem afirma que o Atlético de Madrid se juntou aos rivais espanhóis Real Madrid e Barcelona no firme interesse em levar o meio-campista de volta ao seu país. O jogador também despertou atenção significativa na Bundesliga: fontes próximas à situação revelaram que Bayern de Munique e Borussia Dortmund foram informados de que o ex-jogador da Real Sociedad pode buscar uma transferência no início do ano.

Na Inglaterra, intermediários conversaram diretamente com o Chelsea sobre a disponibilidade do jogador, enquanto o Liverpool, que há muito tempo demonstra interesse nele, também foi informado da situação. Ainda assim, considera-se bem menos provável que o clube de Anfield entre na disputa neste momento, já que sua investida anterior ocorreu sob outra comissão técnica.

Forte concorrência no meio-campo limita as oportunidades

Segundo a reportagem, a situação de Zubimendi no Arsenal piorou após a badalada chegada de Bruno Guimaraes no verão, que intensificou consideravelmente a disputa por vagas entre os titulares do meio-campo. Além disso, a decisão da comissão técnica de colocar Myles Lewis-Skelly, revelado nas categorias de base, à sua frente na hierarquia na temporada passada já havia evidenciado a redução de seu papel na equipe.

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O veículo observa que a diretoria do clube está plenamente ciente do desejo do jogador de sair, após ele disputar apenas 67 partidas em todas as competições. Outras reportagens indicaram recentemente que Arteta aceitará sua saída, embora a contragosto. No mês passado, um jornalista afirmou que o espanhol já está destinado a se juntar a um clube específico quando a janela de transferências de inverno abrir.

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Formato do empréstimo exige avaliação cuidadosa

O Arsenal agora se prepara para receber propostas formais em janeiro e pode considerar autorizar um empréstimo inicial se os termos financeiros agradarem a todas as partes. Proteger o investimento original de £ 60 milhões continua sendo fundamental para o Arsenal na avaliação dos detalhes de qualquer possível acordo com os interessados. Para Zubimendi, a prioridade é jogar com regularidade, enquanto sua passagem pela Inglaterra se aproxima de um fim inesperado.