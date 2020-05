Meio-campista da Atalanta sofre aneurisma e morre aos 19 anos

O meio-campista Andrea Rinaldi, de apenas 19 anos, faleceu três dias depois de sofrer um aneurisma cerebral em sua própria casa. O jogador, que estava emprestado ao Legnano, da , estava internado desde sexta-feira em um hospital em Varese.

O Legnano, em uma nota em seu site oficial, lamentou a perda de Rinaldi, descrito como um menino de ouro e exemplo na vida e no campo: "Um aneurisma o tirou no auge, com uma vida inteira pela frente e uma carreira que prometia objetivos brilhantes. Uma tregádia repentina e chocante, impossível de imaginar".

Rinaldi faria 20 anos no dia 23 de junho e estava isolado em sua casa por causa da pandemia de coronavírus. O jogador fazia parte da desde seus 13 anos e conquistou títulos importantes na base do clube, como o Scudetto e Supercoppa sub-17.

Na atual temporada, o meio-campista foi uma figura importante do clube da quarta divisão. Ele participou de 23 partidas e anotou um gol.

O clube de Bérgamo também se pronunciou quanto à perda do jovem: "Seu doce sorriso sempre permanecerá vivo nos corações dos bem aventurados que puderam te conhecer. Ciao Andrea...".

Outros clubes italianos mandaram suas condolências à família do jovem.

We are deeply saddened by the untimely passing of AC Legnano player, Andrea Rinaldi. All our thoughts are with his family and loved ones



Apprendiamo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Andrea Rinaldi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutto l’AC Legnano