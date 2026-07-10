Meias rasgadas e sapatos furados... O fenômeno mais estranho que está tomando conta da Copa do Mundo de 2026

Em cada edição da Copa do Mundo, os jogadores conseguem criar novos detalhes que chamam a atenção do público, mas, desta vez, o assunto não foi um gol espetacular ou uma jogada excepcional, e sim meias rasgadas e chuteiras furadas usadas por algumas das maiores estrelas do torneio.

Embora muitos tenham acreditado que se tratava apenas de uma nova tendência, a verdade é que por trás desse fenômeno há razões médicas e esportivas que levaram os jogadores a sacrificar a aparência de seus equipamentos para melhorar o desempenho em campo.

O astro brasileiro Neymar, de 34 anos, foi o primeiro a chamar a atenção ao usar meias rasgadas durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Desde então, o fenômeno se espalhou gradualmente entre os jogadores de futebol, até se tornar uma cena comum nos grandes torneios, incluindo a atual edição da Copa do Mundo, apesar da polêmica que gerou entre torcedores e fãs. Mas a pergunta que se impõe é: por que os jogadores rasgam suas meias?

A razão é simples do ponto de vista médico. Cada jogador usa um par novo de meias a cada partida, mas essas meias costumam ficar apertadas na região da panturrilha. Com o grande esforço físico durante a partida, o fluxo sanguíneo para os músculos aumenta, fazendo com que a panturrilha inche, o que intensifica a pressão causada pelas meias.

Um cientista inglês explicou ao jornal “Mirror” que os músculos da panturrilha ficam cheios de sangue durante a partida devido ao esforço físico, o que faz com que as meias pareçam mais apertadas e pode causar uma sensação de desconforto nos jogadores.

Além disso, o jogador suíço Sven Michel (35 anos), que atua na segunda divisão, afirmou em declarações ao jornal “Bild” que recorreu a rasgar suas meias devido às cãibras constantes na panturrilha.

Sven Michel disse: “Eu sofria muito com cãibras na panturrilha, então pensei: ‘Tenho que fazer isso também’. Dá para sentir a pressão diminuir, e as cãibras não surgem tão rapidamente”.

Apesar da popularidade desse fenômeno, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) incluiu, desde 2022, no regulamento de equipamentos (artigo 15.2), a proibição de cortar ou alterar as meias; no entanto, essa decisão não é aplicada na prática na maioria dos campeonatos.

Na Alemanha, os regulamentos parecem mais rigorosos. As instruções sobre o uniforme oficial da Liga Alemã (Bundesliga) estabelecem que “as meias internas ou as meias comuns não devem apresentar nenhum furo”.

De acordo com o jornal “Bild”, a Liga Alemã de Futebol (DFL) enviou, em outubro de 2023, uma advertência oficial a todos os clubes sobre essa infração, impondo sanções crescentes que começam com uma advertência na primeira e na segunda infração, seguida de uma multa de 5.000 euros na terceira infração, antes que o valor das penalidades aumente com a repetição das infrações.

Já no âmbito continental, a União Europeia de Futebol (UEFA) continua a lidar com flexibilidade com essa questão, já que meias furadas não são consideradas infração passível de sanções em suas competições; por isso, essa imagem ainda é comum em torneios como a Liga dos Campeões.

As inovações não se limitaram apenas às meias, mas se estenderam também às chuteiras. Uma foto do astro da seleção portuguesa Pedro Neto (26 anos) gerou grande repercussão nas redes sociais, depois que ele apareceu usando uma chuteira direita com uma abertura visível na região do calcanhar.

À primeira vista, muitos pensaram que a chuteira havia se danificado durante a partida, mas a verdade era bem diferente: a abertura foi projetada propositalmente.

Antes de a chuteira aparecer nas telas de TV durante o confronto entre Portugal e Espanha nas oitavas de final — que terminou com a derrota de Portugal por 0 a 1 —, a comissão técnica da seleção portuguesa propôs a Neto que calçasse uma chuteira nova, mas ele preferiu continuar com a chuteira modificada, já que também a havia usado em partidas anteriores durante o torneio.

Isso se deve ao fato de que a abertura na região do calcanhar foi projetada para aliviar a pressão e reduzir o atrito, com o objetivo de diminuir as dores causadas por uma protuberância óssea dolorosa no calcanhar, o que indica que Neto sofre de deformidade de Haglund no pé direito, já que a abertura aparece apenas na chuteira direita.

Vale ressaltar que as chuteiras de futebol feitas de materiais sintéticos apresentam grande rigidez na região do calcanhar, o que leva alguns jogadores a modificá-las para aliviar a pressão. Pedro Neto não foi o primeiro a recorrer a essa solução, já que vários astros o precederam, entre eles o brasileiro Philippe Coutinho e o alemão Mats Hummels, que utilizaram a mesma ideia para lidar com o problema.