Meia do PSG foge do tema Messi após sofrer com quase ida de Neymar ao Barcelona

O espanhol Ander Herrera não quer se empolgar quanto ao futuro do craque argentino pois ainda se lembra dos rumores da saída de Neymar em 2019

Ander Herrera havia recém-chegado no PSG em julho de 2019 quando os rumores sobre uma transferência de Neymar para o Barcelona tomaram conta dos noticiário do mundo todo. E por causa daquele cenário de dois anos atrás, o espanhol quer evitar falar sobre a possibilidade de Lionel Messi atuar pela equipe de Paris na próxima temporada.

"Quando todos no Barça estavam falando sobre Neymar, tanto dentro como fora do clube, não gostamos", lembrou Herrera na rádio espanhola Cadena Ser na segunda-feira (8) à noite. "Não gosto do fato de estarmos falando de seu líder em outro clube. Não vou fazer algo que não gosto que me façam. Eu tenho muito respeito pelo Barça, Messi, seu treinador e seus companheiros de equipe".

"Não é uma estratégia [do PSG]. Eu não vou falar sobre ele. Eu respeito aqueles que o fazem, mas eu estou me colocando no lugar do clube para o qual Messi joga. Se eu estivesse no Barça, eu não gostaria de falar sobre Messi. Não acho que seja desrespeitoso, mas não vou fazer isso", completou.



Herrera, na época de Athletic, contra Messi. Foto: Getty

A postura do meia espanhol é muito diferente da forma como outros jogadores do elenco tratam o assunto. Neymar, por exemplo, já deixou claro que gostaria de atuar novamente com o argentino. Ángel di Maria também já falou sobre as "possibilidades" do conterrâneo atuar em Paris, o que deixou Maurício Pochettino irritado.

O espanhol também não se mostrou preocupado com o futuro do brasileiro tampouco o de Mbappé. Ambos estão em fase de renovação de contrato e Neymar já tem um acerto muito bem encaminhado para permanecer no Parque dos Príncipes por mais quatro anos.

"Seus contratos terminam em 2022. Como eles são grandes estrelas, tudo tem a ver com seus contratos, se eles vão prorrogá-los ou não. Isso é o que acontece com todos os grandes jogadores. Seus nomes estão na boca de todos. Sei que eles estão muito concentrados em nossos objetivos, em nível nacional e também nas oitavas de final contra o Barça, o que é muito importante para nós", observa Herrera.