Meia do Everton provocou e ouviu Cristiano Ronaldo resmungar - mas ganhou troca pela camisa 7

Andros Townsend, dos Toffees, imitou a comemoração do português durante o confronto

Veja a cena: Cristiano Ronaldo, vivendo começo conturbado no Manchester United, sai do banco de reservas e tem de assistir o atacante Andros Townsend, do Everton, marcar o gol de empate dos Toffees contra os Red Devils, em pleno Old Trafford... e ainda acompanhar o jogador fazer a sua comemoração em uma clara provocação.

Foi uma evidente exibição de marra do jogador do Everton, mostrando não estar tão preocupado em enfrentar um dos maiores jogadores da história do futebol. E não é que o atleta ainda saiu com a camisa do português?

Em entrevista concedida ao portal Talk Sport, Townsend confirmou que mesmo depois da provocação, ainda pediu a camisa de Cristiano Ronaldo após o confronto.

Ainda que o empate tenha abalado o português, o atacante do Everton conseguiu ficar com a camisa, como revelou na entrevista. Ainda de acordo com o atleta, o craque, enquanto dava a camisa, reclamava em sua língua-natal.

"Não queria deixar Old Trafford sem a camisa de Ronaldo. Depois do jogo, fui falar com ele, ele estava reclamando em português, eu pedi três, quatro vezes, e ele disse que me daria nos vestiários." admitiu Townsend, em entrevista após o confronto. "Tive que esperar nos vestiários, mas consegui a camisa e vou guardar."

O plano, porém, de provocar Cristiano Ronaldo, já era antigo e foi comentado dentro dos vestiários do Everton. A única exigência? Para que caso Townsend decidisse fazê-lo, o fizesse no final do jogo para não "dar tempo" do português marcar o gol da vitória.

"Nós discutimos isso, durante os treinos, nos vestiários, na véspera... o que fazer se marcássemos um gol? Eu garanti que faria a provocação, mas me exigiram: 'só o faça se nós estivermos ganhando ou empatando, não queremos que ele responda'."