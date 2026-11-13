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O meia Oihan Sancet, do Athletic Club, espera que a seleção basca obtenha reconhecimento oficial para disputar uma futura Copa do Mundo. O jogador da seleção espanhola expressou esse desejo antes de estrear pela Euskal Selekzioa contra a Venezuela no sábado.

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Seleção basca se prepara para partida especial

Sancet manifestou apoio à busca do País Basco por reconhecimento oficial no futebol, enquanto a seleção comandada por Jagoba Arrasate iniciou nesta quinta-feira um período de dois dias de treinos em Lezama. A partida de sábado no San Mames marca o 90º aniversário do primeiro governo basco, mas problemas físicos obrigaram Aitor Fernandez, Dani Vivian e Hugo Rincon a deixar a convocação.

Unai Marrero, Andoni Gorosabel e Benat Prados foram chamados em seguida, assim como o defensor Igor Zubeldia.

Sancet compartilha sonho de disputar a Copa do Mundo

Apesar de ter marcado em sua estreia pela seleção principal da Espanha contra a Escócia, em uma partida das eliminatórias da Eurocopa em 2023, o meio-campista Sancet, nascido em Navarra, deixou clara sua posição antes de estrear pela seleção basca.

“É motivo de orgulho jogar pela equipe que você ama. Espero que isso aconteça e que um dia possamos disputar uma Copa do Mundo com a seleção do nosso país”, disse Sancet a jornalistas em Lezama.

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Depois de ficar fora de quatro jogos do clube por causa de um problema muscular, o meia do Athletic confirmou que está “totalmente recuperado” e acrescentou que enfrentar a Venezuela “vai me ajudar a recuperar o ritmo”.

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Ele também destacou a qualidade da equipe: “Temos um grande time e podemos conquistar muita coisa.”

Arrasate apoia busca por reconhecimento oficial

A Federação Basca de Futebol apresentou recentemente um novo pedido de reconhecimento oficial ao Conselho Nacional de Esportes da Espanha, seguindo os precedentes do surfe e da pelota basca. Nesta última modalidade, a região conquistou títulos mundiais de jai alai e de pelota de mão em duplas.

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“Acompanhei de perto a situação da pelota com pessoas de Berriatua que viajaram para a Argentina e o Uruguai, e tenho orgulho do que conquistaram. Cada esporte tem suas particularidades e, sem dúvida, haverá interesses conflitantes, mas o primeiro passo é ter determinação de verdade, e acredito que temos isso”, afirmou Arrasate, técnico do Osasuna.

Após o confronto do ano passado contra a Palestina diante de 51 mil torcedores, ele observou que “o nível de exigência está muito alto, mas estamos cheios de entusiasmo”, antes de acrescentar: “Quando os jogadores vestem esta camisa, dão tudo de si. Vejo um brilho nos olhos deles, uma vontade de atuar bem e, por que não, vencer novamente? Temos qualidade para competir com grandes seleções, e sábado será uma ótima oportunidade para mostrar isso.”

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Últimos preparativos antes da partida de sábado

A seleção fará um treino aberto na manhã de sexta-feira em Saint-Jean-de-Luz antes de depositar flores no túmulo do primeiro presidente basco, Jose Antonio Aguirre. Arrasate planeja escalar duas formações diferentes na noite de sábado para que todos os jogadores entrem em campo contra a seleção da Venezuela. Depois, os atletas voltarão a seus clubes para disputar as competições nacionais.