Meia da Lazio morre aos 19 anos em acidente de carro na Itália

Daniel Guerini, que defendeu a seleção da Itália nas categorias de base e havia completado 19 anos no último domingo, faleceu após acidente em Roma

Justamente na semana em que a Goal entregou o prêmio NXGN 2021, listando as 50 maiores promessas do futebol mundial, o Lazio perdeu um de seus jovens talentos. O meia Daniel Guerini, de apenas 19 anos, que faleceu em um trágico acidente de carro na Itália na noite desta quarta-feira (24). A informação foi inicialmente divulgada pela Gazzetta dello Sport.

O acidente aconteceu na via Toggliatti, em Roma, quando o carro em que Guerini conduzia colidiu de frente com um outro veículo. Outros dois colegas do jovem foram levados ao hospital em estado grave, assim como o outro motorista envolvido no acidente. Ainda não são conhecidas as causas da colisão.

Guerini foi revelado pelas categorias de base da Lazio, onde agora integrava a equipe sub-19 do clube - havia completado 19 anos no último domingo (21). Porém, neste meio tempo, ele também passou por outros times tradicionais do futebol italiano.

Em 2016, quando ainda tinha 14 anos, passou uma temporada com o Torino, antes de se juntar à Fiorentina no ano seguinte. Nos primeiros meses de 2020, o jovem também passou alguns meses com o SPAL, até finalmente retornar para a Lazio, onde havia sido revelado, assinando um contrato de três anos de duração.

Já pela seleção da Itália, Guerini havia sido convocado para representar as equipes sub-15 e sub-16 da Azzurra.

Foto: Getty Images

Homenagens a Guerini

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Após a confirmação de sua morte, vários clubes italianos prestaram homenagens a Daniel Guerini, principalmente os times pelos quais ele havia passado.

"Ainda incrédulo e chocado com a dor. O presidente, os homens e as mulheres da Lazio se reúnem em torno da família do jovem Daniel Guerini", escreveu o clube que o revelou para o futebol, acompanhado pela Fiorentina.

We are shocked and saddened to learn of the sudden death of Lazio youngster Daniel Guerini, a member of the Fiorentina youth academy in 2018/19 and 2019/20.

The thoughts of President Commisso and everyone at the club are with the Guerini family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/8EuhC7HoQT — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 24, 2021

"Estamos chocados e tristes ao saber da morte repentina do jovem Daniel Guerini, um membro da academia de jovens da Fiorentina em 2018/19 e 2019/20. Os pensamentos do presidente e de todos no clube estão com a família Guerini neste momento extremamente difícil", postou o time de Florença.

A Serie A italiana também usou suas redes sociais para lamentar a partida do jovem talento que teve sua carreira interrompida precocemente.