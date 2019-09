Meia da Inglaterra diz ter sido ameaçado por 'negar' seleção da Irlanda

Declan Rice decidiu deixar o país de seus avós e representar o English Team, mas nem todo mundo aceitou a troca

O meia Declan Rice fez uma bem-sucedida carreira no futebol de base representando a República da , país de origem de seus avós, mesmo sendo nascido e criado na grande Londres. Ele até chegou a fazer algumas partidas pela seleção profissional, até mesmo sendo cotado para ser um líder do Eire no futuro. Isso até o final do ano passado, quando optou por defender a e tem ganhado algumas convocações desde então.

O que ele talvez não esperasse é que a decisão não seria bem recebida por todos. Nas redes sociais, o jogador do afirma ter recebido mensagens nada amigáveis, de gente supostamente descontente com a troca que fez.

"Teve casos de pessoas dizendo que viriam à minha casa", disse ele à ITV News . "Mas então você clicava no perfil e se tratava de um perfil fake, então não tinha como dizer se era verdade ou não."

Rice, de apenas 20 anos, já está se acostumando à pressão de representar o English Team, algo que muitas vezes se confunde até mesmo com discurso de ódio na internet, como alguns jogadores da equipe também sofreram recentemente. Mas, para ele, a ameaça não preocupa tanto.

"Pensando bem, eu nunca cheguei a ter medo disso, sempre vai haver algum torcedor que vai tentar me atacar ou o que seja, não importa o que eu faça", continuou.

"No fim das contas, você olha isso e ri, pensa, 'É, está bem, até parece que vocês vão vir aqui e fazer esse tipo de coisa'."

O meia esteve entre os titulares da seleção inglesa que golearam a Bulgária por 4 a 0 no último sábado, 7, e deve estar em campo nesta terça-feira (10) para o confronto contra Kosovo, também válido pelas Eliminatórias da .