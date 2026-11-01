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Jude Bellingham ampliou seu lugar na história do Real Madrid ao alcançar uma marca pessoal impressionante no domingo. O astro do meio-campo marcou um gol e ajudou a equipe de Jose Mourinho a vencer o Racing Santander por 3 a 0, enquanto o time segue na perseguição aos rivais no topo da La Liga.

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Bellingham alcança marca inédita na Espanha

Bellingham se tornou o primeiro jogador inglês da história a marcar 50 gols pelo Real Madrid. O ex-jogador do Borussia Dortmund chegou à marca durante a vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Racing Santander na tarde de domingo, consolidando ainda mais sua condição de uma das contratações de maior impacto da era moderna do clube.

O jogador de 23 anos entrou em campo buscando recuperar a eficiência nas finalizações após uma rara sequência de sete partidas sem marcar. Ele encerrou o jejum de forma convincente ao fazer o segundo gol do Real Madrid, depois de um pênalti convertido por Kylian Mbappe no início da partida que havia dado o tom para os visitantes. O gol garante que Bellingham siga como líder isolado entre os ingleses que vestiram a famosa camisa branca.

Depois de já superar os números de nomes lendários como David Beckham e Laurie Cunningham, que encerraram suas passagens pela capital espanhola com 20 gols cada, Bellingham agora está em uma categoria à parte. Ao marcar seu 50º gol pelo Real Madrid em sua 154ª partida, considerando todas as competições, ele também entrou para a história do clube como o 50º jogador a atingir essa marca.

Jovens promessas brilham sob o comando de Mourinho

Embora Bellingham tenha chamado a atenção pelo feito histórico, ele não foi o único jovem talento a se destacar na vitória tranquila. Yan Diomande marcou um golaço que definiu o placar pouco antes do intervalo, com um chute de longe aos 36 minutos que praticamente acabou com as chances de reação do adversário.

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Foi a quinta participação de Diomande em gols na campanha atual, com três gols e duas assistências. A marca o coloca em segundo lugar entre todos os adolescentes das cinco principais ligas da Europa nesta temporada, atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona, que lidera com impressionantes 17 participações em gols.

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Estabilidade defensiva e mudanças táticas

Depois de um início lento de temporada, em que passou oito jogos sem marcar ao longo de agosto e setembro, Diomande deu uma guinada em sua fase. O jovem ponta vive um grande momento: somou quatro gols e três assistências em apenas suas últimas seis partidas, considerando todas as competições. Seu gol mais recente também o colocou em um grupo seleto de apenas seis jogadores que marcaram mais de uma vez de fora da área nesta edição de La Liga.

A vitória também marcou o retorno de Trent Alexander-Arnold à escalação titular. O jogador da seleção inglesa começou uma partida pela primeira vez desde meados de setembro, depois de ter ficado fora de ação após a vitória por 3 a 2 sobre o Elche.

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A disputa pelo título de La Liga

O resultado mantém o Real Madrid firme na briga pelo troféu, em uma disputa pelo topo da tabela que promete ser acirrada entre três equipes. Com apenas três pontos separando Real Madrid, Atletico Madrid e Barcelona, atual líder, cada gol e cada ponto têm um peso enorme à medida que a temporada entra em uma fase decisiva.

O Real Madrid agora voltará rapidamente suas atenções para o compromisso europeu de quarta-feira contra o AEK Athens. Depois, encerrará sua programação antes da pausa para as seleções com uma viagem a Valencia no sábado.