Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A preocupação no Manchester United não diminui. O time do técnico Mauricio Pochettino jogou um pouco melhor no sábado, mas perdeu por 0 a 4 para o Brentford em Old Trafford, com dois gols de Callum Wilson. O United segue em 19º e cairá para a última posição se o Crystal Palace vencer o Hull City em casa no domingo. O Brentford, que não havia vencido nenhum dos seus últimos dez jogos fora de casa na Premier League, ocupa a quinta posição.

Joshua Zirkzee recebeu mais uma vez a confiança de Pochettino e poderia ter ajudado muito o treinador logo aos quatro minutos. O jogador da seleção holandesa recebeu passe de Youri Tielemans, mas não conseguiu superar o goleiro Caoimhín Kelleher na finalização.

Harry Maguire, que recebeu um cartão amarelo nos minutos finais e, por isso, terá de cumprir suspensão, também chegou perto de marcar com uma cabeçada forte no travessão. A sobra ficou com Amad Diallo, que teve o chute bloqueado por Sepp van den Berg. Bruno Fernandes também cabeceou para fora, mas o início do United era promissor.

Promissor ou não, foi o Brentford que abriu o placar. Mikkel Damsgaard encontrou espaço para Dango Ouattara perto da área, e ele rapidamente passou para Wilson. O inglês dominou com agilidade para deixar Maguire para trás e bateu firme de direita, sem chances para Senne Lammens: 0 a 1.

Publicidade Publicidade

Assim, o United sofreu um gol também na 12ª rodada e igualou um recorde negativo do clube. Somente na temporada 1930/31 havia passado os primeiros 12 jogos da Premier League sem conseguir terminar nenhum deles sem sofrer gols.

Tópicos relacionados

O Brentford passou a jogar com muito mais liberdade após o gol e, pouco depois da meia hora, voltou a desmontar a defesa do United. O passe em profundidade de Damsgaard encontrou Ouattara em velocidade. Ele cortou Lisandro Martínez e, com um passe entre as pernas de Maguire, achou Wilson, que só teve o trabalho de empurrar para as redes: 0 a 2.

Com isso, o United estabeleceu um recorde negativo na Premier League. Nunca antes um time havia sofrido dois gols ou mais em seis tempos consecutivos. O United precisava mudar bastante depois do intervalo, mas, no início do segundo tempo, criou pouco além de um chute de Patrick Dorgu. Kelleher defendeu a finalização do dinamarquês.

Publicidade

Em um jogo movimentado, Tielemans chegou muito perto de marcar. A bela finalização do belga bateu no travessão e saiu por cima. O time da casa também contou com a sorte quando uma falta de Leny Yoro em Kevin Schade dentro da área não foi considerada suficiente para a intervenção do VAR. Pouco depois, Zirkzee deu lugar a Matheus Cunha, para a alegria de Old Trafford.

Nem o brasileiro conseguiu mudar o rumo da partida. O United continuou jogando muito mal e recebeu o golpe decisivo a dez minutos do fim. Diogo Dalot cabeceou a bola direto na coxa de Kristoffer Ajer, que não desperdiçou a chance a poucos metros do gol e marcou: 0 a 3. Nos acréscimos, Schade ainda fez o 0 a 4 com um toque por cobertura.