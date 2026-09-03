Segundo informações do Bild, o clube da primeira divisão inglesa Brighton & Hove Albion queria muito contratar o jogador de 24 anos nos momentos finais da janela de transferências de verão e, segundo a publicação, estava disposto a colocar sobre a mesa uma quantia de cerca de 45 milhões de euros.

No Leverkusen, porém, o valor esportivo de Tillman foi considerado mais alto do que a possível taxa de transferência, e por isso uma mudança de última hora do jogador de ataque foi recusada. Já na semana anterior, o Leverkusen havia rejeitado os ingleses com uma oferta em valor semelhante, embora um pouco menor.

Tillman havia se transferido no verão de 2025 do gigante holandês PSV Eindhoven para o Leverkusen, e o B04 pagou na época uma compensação de cerca de 35 milhões de euros.

Em sua primeira temporada com a camisa do Leverkusen, no entanto, o jogador de 24 anos só conseguiu corresponder às expectativas de forma limitada. Sob o comando do ex-técnico Kasper Hjulmand, ele foi utilizado apenas esporadicamente e somou apenas nove participações em gols em 42 partidas por todas as competições (oito gols e uma assistência).

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Malik Tillman queria deixar o Bayer Leverkusen?

Também por isso, Tillman foi considerado por um período um forte candidato a uma transferência no verão. "O que mostrei até agora não foi aquilo de que sou capaz. A temporada passada foi a pior que joguei na minha carreira", disse ele ainda em agosto, em entrevista à Sport Bild. "Tratava-se da confiança do treinador e do respaldo do clube. Essas são coisas que me faltaram."

Sob o novo treinador Carles Martinez, Tillman agora deve finalmente mostrar todo o seu potencial. O espanhol o vê tanto na posição de armador quanto ao lado de Aleix Garcia no meio-campo defensivo. Na estreia do Campeonato Alemão, no fim de semana passado, Tillman foi titular. No entanto, o Leverkusen perdeu por pouco a partida contra o recém-promovido SC Elversberg por 3 a 2.