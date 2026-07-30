No Bayer Leverkusen, os jogadores que puderam tirar férias mais longas por ainda estarem em ação na Copa do Mundo se reapresentaram para o treino na segunda-feira. Um atleta, porém, cumprirá as tarefas e atividades apenas de forma bastante dosada, afinal um reforço recorde não deve ser colocado em risco por uma lesão na reta final.

"Ele estará presente na segunda-feira na reapresentação dos jogadores da Copa do Mundo", disse o diretor esportivo do Bayer, Simon Rolfes, ao Bildreferindo-se a Kerim Alajbegovic. Que o bósnio de 18 anos permaneça na equipe a longo prazo, no entanto, hoje é no máximo altamente improvável, porque sua transferência milionária após uma disputa de lances já deve estar acertada.

O Chelsea teria sido o clube disposto a colocar a maior quantia sobre a mesa de negociação por Alajbegovic: segundo o Bild, os Blues ofereceram 40 milhões de euros pelo meia ofensivo. Um valor que corresponde às expectativas do Leverkusen — e que seria uma transferência recorde na Bundesliga: nunca um clube da elite do futebol alemão comprou ou vendeu um jogador sub-19 por mais dinheiro. A marca anterior pertence ao Bayern de Munique, que em 2016 pagou cerca de 35 milhões de euros ao Benfica por Renato Sanches.

O curioso — ou o insano — do ponto de vista do Bayer é que Alajbegovic ainda não disputou sequer um minuto como profissional pelo clube. Assim, o Leverkusen não perderia um jogador-chave, mas apenas uma promessa, uma esperança de futuro brilhante. "Kerim teve uma evolução inacreditável. Ele é extremamente ambicioso e se desenvolveu de forma surpreendentemente rápida", disse Rolfes ao Sport1.

Kerim Alajbegovic decola após dificuldades de adaptação

Esse também era exatamente o plano do Leverkusen quando o clube deixou seu jogador da base Alajbegovic ir para o Salzburg no verão passado. Os austríacos pagaram 2 milhões de euros, mas a equipe assegurou uma opção de recompra por 8 milhões de euros. E já depois de meio ano, todos no Bayer sabiam que ela seria exercida. Alajbegovic brilhou demais em Salzburg, ainda que tenha enfrentado leves problemas de adaptação: "No começo foi realmente difícil: fiquei um mês e meio no hotel, estava muito sozinho", admitiu ele aos canais de mídia do clube de Salzburg.

Quando conseguiu se entrosar, as coisas também passaram a funcionar em campo: Alajbegovic somou 13 gols e quatro assistências em 44 jogos oficiais pelos austríacos, de modo que, ao fim de sua passagem por Salzburg, pôde resumir: "Foi a melhor decisão vir para cá." Ele disse que amadureceu não apenas como jogador, mas também como pessoa, e deu abertamente um exemplo de sua evolução pessoal: "Sou alguém que odeia perder. Eu realmente odeio. Às vezes fico muito agressivo — e também me ensinaram que eu preciso manter a calma."

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Esse passo intermediário o levou agora, nesta semana, de volta a Leverkusen, onde ele retorna já quase como um profissional consolidado e participante de Copa do Mundo. "Antes de ir para Salzburg, eu ainda era um garoto", admitiu Alajbegovic, mas isso agora já faz parte do passado. As atuações na última temporada não só fizeram o Bayer acionar a opção de recompra, como também colocaram seu nome na lista de desejos de vários outros clubes. A isso se somaram ainda as atuações do jogador de 18 anos pela seleção da Bósnia, da qual ele foi até hoje o estreante mais jovem.

Nos playoffs da Copa do Mundo, ele teve papel decisivo nas vitórias sobre País de Gales e Itália — e na Copa do Mundo também brilhou, incluindo um golaço contra o Catar. "Ele tem uma técnica de chute excepcional, também de fora da área. Isso o torna realmente especial", elogiou Rolfes.

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso conhece Kerim Alajbegovic em detalhes

O fato de justamente o Chelsea estar atrás de Alajbegovic dificilmente é coincidência: em Stamford Bridge, Xabi Alonso assumiu o banco de reservas — e ele conhece o jovem ainda dos tempos de Leverkusen. Sob o comando do espanhol, Alajbegovic chegou a figurar várias vezes no elenco para o dia do jogo, embora naquela época ainda não tenha sido suficiente nem para uma breve participação. Alonso certamente ainda tem bem vivas na memória as qualidades do bósnio — e elas teriam valido 40 milhões de euros ao Chelsea.

Mas que a transferência para os Blues realmente vá se concretizar agora, isso já é bastante improvável. Isso porque o Chelsea acabou de contratar Morgan Rogers, do Aston Villa, por meros 127 milhões de euros para a posição de Alajbegovic no meio-campo ofensivo. Por isso, Alajbegovic deve estar justamente avaliando os planos do Chelsea, que poderiam prever um novo empréstimo imediato após a transferência — por exemplo para o Racing Strasbourg, que, assim como o Chelsea, pertence ao Blue-Group. Algo que, segundo relatos da imprensa, ele antes havia descartado para si.

E foi exatamente isso que, ao que tudo indica, recolocou a Juventus de Turim na corrida pelo bósnio. Nos últimos dias, os italianos assumiram o papel de favoritos na disputa por Alajbegovic, e a Sky já fala inclusive em acordo entre todas as partes. Por uma taxa fixa de 33 milhões de euros, o jogador de 18 anos deve se transferir para a Velha Senhora; além disso, a equipe ainda poderia receber bônus que fariam a soma total crescer até os 40 milhões de euros supostamente oferecidos pelo Chelsea.

Acima de tudo, a Juve estaria argumentando que já planeja Alajbegovic imediatamente para a equipe titular, algo que também já lhe teria sido comunicado pessoalmente. Segundo a Sky, restam apenas os últimos detalhes a serem resolvidos antes que o negócio possa ser anunciado. No fim das contas, porém, pouco importa se Chelsea, Juve ou outro clube que eventualmente ainda entre na disputa pela transferência sairá vencedor.

Uma coisa já está bem clara: haverá uma transferência recorde na Bundesliga.