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Siep Engelen

Traduzido por

Mees Hilgers vê novela bizarra do FC Twente terminar com transferência dentro da Eredivisie

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M. Hilgers

Mees Hilgers está perto de deixar o FC Twente. O defensor vinha em rota de colisão com seu clube no último período, o que fez de uma transferência a melhor solução. O Heerenveen oferece essa saída. 

É o que informa o De Telegraaf. Todas as partes já teriam chegado a um acordo pela transferência do internacional indonésio, que assinará com o Heerenveen até meados de 2029. 

Hilgers entrou em conflito com a diretoria do Twente depois que não houve acordo sobre a renovação de seu contrato. Com isso, o jogador foi afastado do campo de treinamento por um longo período. 

Uma transferência para a França acabou fracassando por falta de tempo e, em seguida, Hilgers ainda sofreu uma grave lesão. No último verão europeu, o defensor inicialmente acreditava que estaria livre no mercado, mas seu contrato, que estava chegando ao fim, foi automaticamente renovado por um ano devido a uma questão administrativa. 

No FC Twente, Hilgers, que está em recuperação após uma lesão no ligamento cruzado e já retomou os treinamentos, não tinha mais futuro, de modo que a transferência para o sc Heerenveen representa uma boa saída para todas as partes.

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Agora, apenas os exames médicos ainda separam Hilgers da mudança. Para o Heerenveen, ele é um reforço desejado para a defesa.

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