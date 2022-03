Medina ganha voto de confiança no Inter, que demite Paulo Bracks

Após uma longa reunião, que durou aproximadamente seis horas, a direção do Internacional definiu dar mais um voto de confiança para o técnico Alexander Medina, que mesmo pressionado pelos resultados ruins e pela eliminação precoce na Copa do Brasil, para o modesto time do Globo-RN, vai seguir como técnico do Colorado.

Mas para seguir tendo o voto de confiança, Medina terá que mostrar uma melhora no time do Inter nos próximos jogos -- principalmente contra o Aimoré e o clássico contra o Grêmio.

“Tivemos uma reunião com o Medina para ouvir as suas percepções em relação ao trabalho e continuamos com a convicção que com esta comissão técnica, com estes jogadores e mais os jogadores que virão, o Inter tem condições de sair desta situação e mostrar um melhor rendimento”, disse o presidente colorado Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva.

A mudança significativa feita pela direção foi a demissão do executivo de futebol Paulo Bracks. Segundo o mandatário colorado, o Inter agora vai em busca de um novo perfil de profissional para o cargo de executivo de futebol. O nome de João Paulo Sampaio, executivo da base do Palmeiras, é o mais cotado. Recentemente ele foi procurado pelo Inter para saber da disponibilidade de trocar a capital paulista para atuar no Beira-Rio.

Outro nome especulado foi o de Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport Recife, que já teve passagens por Santos e Athlético-PR, além de já ter trabalhado na base do próprio Inter.

Outra mudança será feita é a de nomear mais dois diretores políticos para ajudar o atual vice de futebol Emílio Papaléo, que segue no cargo, mas solicitou a presença de mais dois dirigentes para ajudar a tocar as questões do futebol.