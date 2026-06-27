Medida sem precedentes... O Uruguai aplica aos seus astros uma punição nunca vista antes

Em uma medida punitiva sem precedentes, que reflete a magnitude da indignação popular e institucional, a Federação Uruguaia de Futebol decidiu cancelar o voo especial planejado para o retorno da seleção nacional da Copa do Mundo de 2026 e obrigar os jogadores a viajarem em voos comerciais regulares, em uma mensagem contundente após a vergonhosa eliminação na fase de grupos pela segunda vez consecutiva.

O jornalista Martín Charquero revelou que a Federação cancelou os arranjos especiais que haviam sido preparados para garantir o retorno confortável da “Celeste”, em uma decisão que provocou reações imediatas nas redes sociais, onde muitos a consideraram uma punição simbólica imposta a um grupo que não correspondeu às expectativas após a derrota para a Espanha, que os eliminou do torneio.

Essa medida contrasta fortemente com a prática habitual das grandes seleções nacionais, que geralmente preferem voos particulares para proteger seus jogadores após grandes torneios, mas parece que o descanso foi sacrificado desta vez para servir como um lembrete de que o fraco desempenho tem consequências graves, especialmente após uma campanha descrita como indigna do status de bicampeã mundial.

A derrota esportiva não foi mera coincidência, já que as tensões internas constituíram um problema central na seleção comandada por Marcelo Bielsa por muitas semanas; relatos indicam que vários jogadores titulares expressaram seu descontentamento com os métodos do técnico argentino, especialmente no que diz respeito à carga de treinos e às opções táticas de difícil compreensão.

Uma reunião tensa foi realizada antes da partida decisiva contra a Espanha, mas não conseguiu sanar o desentendimento entre as diferentes partes. Bielsa permaneceu firme em seus princípios, apesar das críticas, enquanto vários jogadores da seleção nacional deixaram as reuniões visivelmente irritados. Após a eliminação, o técnico admitiu seu fracasso, afirmando que anos de trabalho foram em vão, sem resultados concretos.

As lágrimas dos jogadores ao apito final expressaram os sentimentos de tristeza que dominavam o elenco da seleção, que os torcedores esperavam ver capaz de recuperar seus antigos glórias, mas, em vez disso, testemunharam um cenário quase idêntico ao que aconteceu no Catar há quatro anos, onde a confiança se esvaiu, os erros se acumularam e o Uruguai pareceu incapaz de encontrar soluções.

A decisão de cancelar o voo em jato particular, embora seja em grande parte simbólica, reflete a enorme indignação que envolve a seleção uruguaia em Montevidéu, onde a federação parece determinada a enviar uma mensagem forte de que o desempenho vergonhoso e os comportamentos antidesportivos — que incluíram a expulsão de Canopio e brigas no banco de reservas — não passarão sem consequências.