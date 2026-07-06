Medida oficial da Federação Belga contra a polêmica decisão da FIFA sobre o astro americano

A Federação Belga adotou um plano oficial contra a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender a punição de suspensão automática imposta ao atacante americano Folarin Balogun, após sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

A FIFA se viu envolvida em um grande problema ao anunciar, de forma inesperada, que Folarin Balogun estaria à disposição da seleção dos Estados Unidos para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, apesar de ter recebido um cartão vermelho direto na fase anterior contra a Bósnia e Herzegovina.

Fontes exclusivas do jornal “The Athletic” informaram que a Federação Belga apresentou oficialmente um recurso à FIFA, contestando a decisão.

Tanto a Federação Americana de Futebol quanto a Federação Belga foram solicitadas a apresentar suas alegações na manhã desta segunda-feira, o que provocou a indignação dos belgas, que ainda não receberam a decisão da FIFA sobre a revisão, uma vez que ela não foi divulgada publicamente.

Um membro da Comissão de Apelação da FIFA — que não representa nenhuma federação da UEFA ou da CONCACAF, para evitar qualquer possível conflito de interesses — foi designado para ouvir ambas as partes antes de proferir uma decisão definitiva.

A Federação Belga havia divulgado um comunicado indignado criticando a decisão da FIFA, concluindo com as seguintes palavras: “A fim de proteger os direitos legítimos de todas as equipes participantes e os princípios fundamentais do jogo limpo em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo quanto em futuras edições do torneio, a Federação Real de Futebol está analisando todas as opções possíveis”.







