O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, confirmou que o Bayern de Munique não vai contratar mais nenhum jogador no Deadline Day. No lado das saídas, porém, ainda pode acontecer algo, e o dirigente de 49 anos também comentou os rumores sobre Sacha Boey e Hiroki Ito.
"Não teremos mais chegadas. Estamos muito felizes com o nosso elenco atual, da forma como estamos montados. Em relação às saídas, porém, ainda pode acontecer algo", disse Freund na coletiva antes do jogo da Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück.
Principalmente Boey é um jogador de quem o recordista de títulos alemão gostaria de se desfazer, e recentemente surgiram rumores de que o lateral-direito poderia se transferir para o Hamburgo. Um novo retorno ao Galatasaray também ainda pode acontecer, já que a janela de transferências na Turquia segue aberta por mais tempo.
Sacha Boey precisa treinar individualmente no Bayern de Munique
Como consequência da negociação arrastada e do fato de que Boey já não tem mais qualquer papel nos planos de Vincent Kompany, ele acabou até sendo "retirado" dos treinos com o elenco e precisa manter a forma individualmente.
"Sacha está em forma, mas decidimos em conjunto com Vinnie [Kompany] e com ele que ele vai treinar individualmente, porque no momento há algumas conversas", explicou Freund sobre o tratamento especial dado a Boey.
Já a saída de Ito aparentemente não é tema no recordista, depois de terem surgido recentemente relatos sobre uma possível transferência para o Ajax, de Amsterdã. "No caso do Hiroki, não há nada concreto. Eu também li os rumores, mas, neste momento, não há nada nisso. Contamos com ele para que permaneça conosco", disse Freund sobre o zagueiro.
Já Arjon Ibrahimovic vai deixar o Bayern rumo ao Augsburg. Segundo a Sky , o rival da Bundesliga vai pagar uma taxa de empréstimo de 500 mil euros e poderá contratar em definitivo o jogador de 20 anos no próximo verão europeu graças a uma opção de compra no valor de oito milhões de euros. O Bayern também assegurou uma cláusula de revenda.