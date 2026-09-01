O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, confirmou que o Bayern de Munique não contratará mais nenhum jogador no Deadline Day. No lado das saídas, porém, ainda pode acontecer algo, embora o dirigente de 49 anos também tenha comentado os rumores sobre Sacha Boey e Hiroki Ito.

"Não teremos mais chegadas. Estamos muito felizes com o nosso elenco atual, da forma como estamos montados. Em relação às saídas, porém, ainda pode acontecer algo", disse Freund na coletiva antes do jogo da Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück.

Principalmente Boey é um jogador de quem o recordista alemão gostaria de se desfazer, e recentemente surgiram rumores de que o lateral-direito poderia se transferir para o Hamburger SV. O jornalista de transferências Matteo Moretto informa agora que uma mudança para o Fulham pode estar próxima. Segundo ele, os Cottagers já fizeram contato direto com Boey.

Sacha Boey precisa treinar individualmente no Bayern

Como consequência da negociação arrastada e do fato de que Boey já não tem mais qualquer papel nos planos de Vincent Kompany, o francês acabou até mesmo sendo "retirado" dos treinos com o grupo e precisa se manter em forma de maneira individual.

"Sacha está em forma, mas decidimos, em comum acordo com Vinnie [Kompany] e com ele, que ele treine individualmente, porque há algumas conversas em andamento neste momento", explicou Freund sobre o tratamento especial dado a Boey.

Já a saída de Ito aparentemente não é tema no recordista, depois de terem surgido recentemente relatos sobre uma possível transferência para Amsterdã, para o Ajax. "No caso de Hiroki, não há nada urgente. Eu também li os rumores, mas, neste momento, não há nada nisso. Contamos com ele para que permaneça conosco", disse Freund sobre o zagueiro.

Arjon Ibrahimovic, por outro lado, deixará o Bayern rumo ao Augsburg. Segundo a Sky, o rival da Bundesliga pagará uma taxa de empréstimo de 500 mil euros e poderá contratar o jogador de 20 anos em definitivo no próximo verão graças a uma opção de compra no valor de oito milhões de euros. Além disso, o Bayern garantiu uma cláusula de revenda.



