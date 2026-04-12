Médico saudita desmente Inzaghi e revela o segredo das lesões dos astros do Al-Hilal

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal saudita, foi alvo de duras críticas por parte de um médico especialista em lesões esportivas, após suas recentes declarações sobre lesões.

O Al-Hilal vem sofrendo com uma série de lesões graves que afetaram continuamente os astros do time ao longo da temporada, o que gerou críticas ao estilo de Inzaghi.

No entanto, Inzaghi decidiu responder a essas acusações na coletiva de imprensa antes da partida contra o Al-Sadd do Catar, marcada para a noite de segunda-feira, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

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Inzaghi disse: “Todas as lesões foram causadas por contusões e não por exaustão ou preparação física, como dizem alguns”.

No entanto, o médico saudita Rakan Al-Wabel, especialista em lesões esportivas, afirmou em declarações ao programa “Al-Muntasif”: “O Al-Hilal sofreu lesões musculares em massa, e não por contusões, como mencionou o técnico em suas declarações”.

E acrescentou: “A causa das lesões remonta à maneira como Inzaghi aplica a pressão alta, e o técnico deve se concentrar em um único campeonato e gerenciar a carga física de forma mais inteligente”.

E concluiu dizendo: “O estilo de Inzaghi pode causar a perda de vários campeonatos, e não apenas de um, por isso ele deve lidar com a situação com inteligência”.