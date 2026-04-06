Médico saudita afirma: Inzaghi infringiu as regras e arruinou os astros do Al-Hilal

A pressão vem aumentando nos bastidores do Al-Hilal nos últimos tempos, devido à sucessão de lesões que atingiram vários astros do time, abrindo espaço para uma onda de controvérsias e acusações contra o técnico italiano Simone Inzaghi, sobre seu papel nessa crise, tanto no que diz respeito ao método de preparação física quanto à carga de treinos, em um momento crítico da temporada em que o “Líder” precisa de todos os seus jogadores em plena forma.

O Al-Hilal sofreu nesta temporada com uma série de lesões consecutivas, sendo a mais recente a do astro francês Karim Benzema, além do capitão saudita Salem Al-Dossari, o que aumentou a intensidade da preocupação dentro da equipe, especialmente com a repetida ausência de jogadores importantes em um momento decisivo das competições.

Nesse contexto, o médico saudita Rakan Al-Wabel, especialista em lesões esportivas, comentou durante sua participação no programa “Al-Muntasif”, afirmando que a situação atual suscita muitas preocupações, dizendo: “Estamos falando de mais de 9 casos de ausência por lesões, e esse é um número muito grande. De acordo com os padrões da FIFA e da UEFA, isso indica a presença de sinais claros de risco dentro do sistema.”

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Ele acrescentou: “Os estudos confirmam que, se o número de lesões ultrapassar cinco jogadores por cada 1.000 horas de prática, seja em partidas ou treinos, isso significa a existência de um problema real, que pode estar na gestão médica ou na comissão técnica, ou ser resultado de cargas de treino elevadas”.

Ele explicou que a escola italiana, especialmente a tradicional, à qual pertence o estilo de Inzaghi, baseia-se na alta pressão e no aumento das cargas físicas, o que aumenta a probabilidade de lesões musculares, indicando que a maioria dessas lesões se enquadra no que é conhecido como “loading spike” ou seja, o aumento repentino da carga física, o que também se repete com o técnico Jorge Jesus, que adota uma abordagem semelhante nos treinos.

Inzaghi vem enfrentando críticas severas nos últimos tempos, devido à queda no desempenho da equipe, sendo o mais recente exemplo o empate contra o Al-Taawoun, por 2 a 2, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.